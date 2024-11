GenFM di ElevenLabs genera podcast da PDF, articoli e altro

ElevenLabs ha presentato una nuova funzionalità che permette di creare podcast con più voci partendo da diversi tipi di contenuti. Si chiama GenFM e si trova nell’app Reader per iOS, che converte i contenuti scritti in audio con le voci generate dall’AI. Una mossa che la mette in diretta competizione con NotebookLM di Google.

Podcast da PDF e articoli con GenFM di ElevenLabs, la risposta a NotebookLM di Google

GenFM supporta già 32 lingue, tra cui inglese, hindi, portoghese, italiano, cinese, spagnolo, francese, tedesco e giapponese. Per utilizzarla, basta caricare un video YouTube, un testo o un documento. L’app seleziona automaticamente due voci tra le oltre dodici disponibili e crea il podcast.

Mentre molti tool aiutano a eliminare intercalari come “umm” e “ah“, ElevenLabs va in controtendenza. Durante la preparazione del podcast, potreste vedere schermate come “Aggiungi qualche mmm” o “Aggiungi qualche pausa pensierosa“. L’obiettivo è rendere la conversazione più naturale e umana, pur mantenendo l’utilità dei contenuti.

ElevenLabs ha in programma di aggiungere più opzioni di personalizzazione e la possibilità di utilizzare più fonti per generare un podcast. Una strada già intrapresa da Google, che a settembre ha lanciato la funzione per creare diaologhi AI con NotebookLM e a ottobre ha permesso agli utenti di personalizzare l’output.

ElevenLabs punta su Polonia e India

L’azienda sta anche espandendo la sua presenza globale. Questo mese ha annunciato un investimento di 11 milioni di dollari nell’ecosistema delle startup polacche e l’apertura di un centro R&D a Varsavia. In India ha assunto un responsabile commerciale e sta costruendo un team locale. Infine, ha lanciato agenti di conversazione AI per i suoi clienti.