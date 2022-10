Genialate top su Amazon: 5 gadget MAI PIÙ senza a meno di 10€

Su Amazon ci sono dei gadget decisamente interessanti, così utili da diventare praticamente indispensabili. Ne ho scelti 5 che, secondo me, sono geniali. Costano tutti meno di 10€ e le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Il primo gadget è la chiave universale, è incredibile: la monti sul tuo trapano o sul tuo manico e in un lampo sostituisci gli inserti dell’intera cassetta degli attrezzi o quasi. Infatti, grazie alla sua particolare architettura, questo gioiellino è in grado di “afferrare” ganci, viti e dadi e permetterti di manipolarli senza problemi. Avviti, sviti e rimuovi in un lampo. Il modello di qualità più alta, puoi portarlo a casa a 9€ circa appena.

Hai mai sentito parlare della saponetta d’acciaio? No? Dovresti. Anzi, visto il costo irrisorio, dovresti assolutamente provarla! Ti sfreghi le mani sotto l’acqua e – senza usare saponi o altre sostanze – elimini in un attimo i cattivi odori del cibo, come quelli di aglio, cipolla, pesce e non solo. Dura all’infinito e la confezione da due pezzi (ognuno dotato di “porta sapone”) puoi portarla a casa a 9,99€ appena.

Non ti rendi conto di quanto è importante una torcia, sempre a disposizione, finché non ti capita di averne bisogno in caso di emergenza. L’idea di averne una attaccata alle chiavi è il modo più intelligente per assicurarti di non dimenticarla mai. Questo modello compatto, ben costruito, è super luminoso e ingombra pochissimo. Sempre pronto all’uso in caso di necessità. La prendi a 8,50€ adesso.

Il portachiavi smart è una vera genialata. La soluzione definitiva alle chiavi sempre in disordine, che puntualmente non stanno in tasca oppure rischiano di graffiare altri oggetti quando riposte (smartphone e chiavi nella stessa tasca: pessima accoppiata!). Questo portachiavi è pazzesco: quando avrai finito di sistemarle tutte, otterrai un blocchetto compatto, dal quale sfilare ogni volta quella che ti serve, come fosse uno strumento multiuso. Ottima qualità, grande utilità. Attualmente è in sconto e lo prendi a 9,99€.

Per finire, ti presento il tuo nuovo migliore amico per i lavori di fai da te. La polsiera magnetica. Hai presente quando stai facendo un’operazione, hai le mani occupate e non sai dove appoggiare quella vite, quel chiodo o quell’inserto? Agganciali al polso! Resteranno ben saldi e saranno sempre disponibili, mentre tu mantieni le mani libere per fare altro. Super comoda da indossare, e robusta, puoi portarla a casa in sconto a 9,99€.

Visto quanti gadget incredibilmente utili puoi prendere da Amazon a meno di 10€? Se sei abbonato ai servizi Prime, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite. Non ti resta che scegliere quelli che ti piacciono di più e approfittarne!

