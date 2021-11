Genie Backup Manager: proteggi i tuoi dati con questo software, ora a metà prezzo

Volete proteggere i dati contenuti nel vostro PC in maniera rapida, affidandovi agli standard più sicuri? Sul mercato in queste ore potrete trovare Genie Backup Manager a metà prezzo, a partire da 39,95 Euro. Se non ne avete mai sentito parlare, vi mostreremo di seguito le funzionalità chiave offerte e le caratteristiche più importanti del servizio.

Cosa offre Genie Backup Manager e prezzi

Genie Backup Manager, o anche Genie Backup Home, è giunto alla versione 9.0. Si tratta di un software dedicato a clienti singoli e non aziende; tuttavia, lo standard di sicurezza offerto è pari a quello professionale. Come altri servizi di backup, anche questo gestisce e protegge documenti, immagini, canzoni, video e molti altri file, contenuti sia su dischi interni al PC che esterni. I backup, inoltre, Genie li mantiene particolarmente sicuri grazie alla crittografia 128, 192 e 256-AES, standard di livello militare.

Genie Backup Manager di Genie9 completa ogni attività rapidamente e come impostato dall’utente, eventualmente con cadenza giornaliera, settimanale o mensile a seconda delle proprie preferenze. Il software permette, in aggiunta, di completare il backup creando file dalle dimensioni ridotte tramite compressione, monitorando dunque lo stato dei documenti stessi e filtrando i file a seconda del loro aggiornamento o meno rispetto al backup precedente. Se vorrete poi ripristinare file salvati, ciò sarà possibile anche senza installare software tramite Swift Restore.

Genie Backup Home 9.0 può essere scaricato nella versione di prova – compatibile con Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 e 10 – prima di procedere con l’acquisto. Il piano con licenza singola costerà 39,95 Euro con sconto del 50%, IVA esclusa. Il pacchetto da 3 licenze costa invece 89,95 Euro, 30 Euro in meno rispetto alla norma; invece, il pacchetto da 5 licenze è proposto a 145 Euro anziché 200 Euro.

Durante il processo di pagamento, effettuabile con carte di credito o PayPal, otterrete la licenza a vita e 2 anni di supporto Premium esteso, per il prezzo totale di 60,94 Euro.