Come vedere Genoa-Monaco in streaming

Genoa-Monaco è la prova del nove per i rossoblu in vista della nuova stagione: neopromossa, la squadra di Gilardino sfida il club del principato monegasco in un’amichevole in scena al Marassi, per la prima volta nuovamente di fronte al suo pubblico. Con fischio di inizio in programma per sabato 29 luglio alle ore 20:30, la partita può essere vista in diretta streaming su DAZN.

Amichevole: guarda Genoa-Monaco in streaming

Spinti dall’aver messo a segno il colpo Retegui nel calciomercato estivo, i liguri sono pronti a rialzare la testa dopo l’anno trascorso nel campionato cadetto. Di fronte a loro les rouges che hanno chiuso l’ultimo torneo di League 1 in sesta posizione.

I tifosi del Grifone e gli appassionati dello sport più seguito al mondo hanno la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN. Nell’occasione, il servizio ha scelto la voce di Alberto Santi per la telecronaca.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni, così da capire come i due allenatori Gilardino e Hutter dovrebbero approcciare l’incontro.

Genoa (3-5-2): Martinez, Biraschi, Vogliacco, Dragusin, Sabelli, Frendrup, Strootman, Yalcin, Martin, Gudmundsson, Coda;

Monaco (3-4-2-1): Majecki, Matsima, Okou, Maripan, Jakobs, Lemarechal, Fofana, Vanderson, Minamino, Ben Yedder, Volland.

Nonostante il fattore campo, i pronostici dei bookmaker danno come favoriti i francesi. I tanti cambi in corsa, il carico della preparazione nelle gambe e il tifo sugli spalti potrebbero però portare a un risultato finale diverso che di certo darebbe morale e fiducia ai rossoblu.

Anche la parentesi delle amichevoli estive sta per giungere al termine, ma mancano ancora alcuni big match come Manchester City-Atletico Madrid, PSG-Inter, Milan-Barcellona e Juventus-Real Madrid. Per vederli in streaming è sufficiente attivare un abbonamento a DAZN. La piattaforma coprirà anche tutte le partite della Serie A, a partire dal primo turno di metà agosto.

