Come vedere Genoa-Palermo in streaming

Genoa-Palermo in campo al Marassi per la giornata 24 di Serie B, un match tra due protagoniste nella parte alta della classifica. L’incontro assegnerà punti preziosi in vista della volata finale del torneo, soprattutto per i rossoblu impegnati nell’inseguimento della capolista Frosinone. Il fischio d’inizio è in programma per venerdì 10 febbraio alle ore 20:30.

Genoa-Palermo: guarda la partita in streaming

I tifosi e gli appassionati del campionato cadetto hanno la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca di Edoardo Testoni, affiancato da Valon Behrami per il commento tecnico.

Come anticipato, la classifica vede i padroni di casa momentaneamente al secondo posto con 40 punti, uno in più della Reggina che li segue. Sesta posizione invece per il Palermo con 34 punti, che con una vittoria potrebbe superare il Bari in caso di testacoda nell’impegno con il fanalino di coda Cosenza.

Sarà anzitutto un confronto tra i due mister, Gilardino e Corini. Queste le probabili formazioni schierate in campo dal primo minuto.

Genoa (3-4-2-1): Martinez, Matturro, Dragusin, Vogliacco, Sabelli, Strootman, Frendrup, Criscito, Aramu, Gudmundsson;

Palermo (3-5-2): Pigliacelli, Mateju, Nedelcearu, Marconi, Valente, Saric, Damiani, Segre, Sala, Brunori, Di Mariano.

