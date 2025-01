Geobadge è la soluzione HR definitiva: oltre la timbratura

C’era una volta il cartellino, quello tradizionale, da timbrare o da strisciare all’inizio e alla fine di ogni turno, per registrare gli orari di ingresso e di uscita. Oggi, lo scenario è profondamente cambiato, anche e soprattutto sulla spinta delle innovazioni che le aziende si sono viste obbligate ad adottare durante il periodo dello smart working forzato. Fortunatamente, vien da dire, per quelle realtà che hanno imparato a far leva sulle modalità di collaborazione del lavoro agile per incrementare la produttività e i profitti, con un occhio di riguardo al benessere dei propri dipendenti. La più classica delle situazioni win-win.

La conseguenza diretta è la necessità di adottare sistemi evoluti per la gestione del personale. È qui che entra in gioco la soluzione proposta da Geobadge, molto più di un normale software HR per la timbratura: una vera e propria suite, ricca di strumenti avanzati e costantemente aggiornata, ma al tempo stesso facilmente accessibile.

Geobadge: in sede o da remoto, non è mai un problema

A differenza delle tante alternative disponibili, non si limita a rilevare le presenze. Sviluppata con l’obiettivo dichiarato di affiancare le imprese di ogni settore e dimensione nell’amministrare scenari complessi, è strutturata in modo da raccogliere informazioni dettagliate a proposito delle attività svolte da ogni dipendente, così da poter poi generare report personalizzati per poter giustificare le ore da fatturare ai clienti, ma non solo.

La gestione dei collaboratori fuori sede non è un problema, considerando la disponibilità di un’applicazione mobile che permette di timbrare oltre che di identificare la posizione in cui ci si trova tramite geolocalizzazione, di richiedere ferie e permessi, di visualizzare gli appuntamenti in calendario, di inviare le note spese per ottenere i rimborsi e molto altro ancora. A tutto questo si aggiungono un archivio con i documenti (buste paga, contratti, certificazioni) sempre accessibile e la bacheca per le comunicazioni dell’azienda.

È anche per questo che, negli ultimi anni, sempre più realtà professionali hanno scelto di abbandonare i classici software HR per passare alla soluzione all-in-one di Geobadge.

Aggiornamenti continui e AI integrata

A quanto già elencato si aggiungono molte altre funzionalità (consigliamo di dare uno sguardo al sito ufficiale per approfondire), implementate costantemente attraverso continui update, gran parte dei quali introdotti sulla base delle richieste ricevute dai clienti.

Una di queste, al debutto quest’anno, fa leva sulle potenzialità dell’intelligenza artificiale per rendere immediato il caricamento delle note spese per i rimborsi. È sufficiente inquadrare uno scontrino con la fotocamera dello smartphone e gli algoritmi fanno il resto.

Un’altra è invece relativa alla pianificazione delle risorse, anch’essa lanciata nei mesi scorsi, pensata per le aziende con personale impegnato su più clienti, centri di costo e luoghi di lavoro. È utile per pianificare le attività, per assegnare i lavoratori e, quando necessario, gestire le sostituzioni. Questa funzionalità permette alle aziende di confrontare le ore pianificate con le ore effettivamente svolte dai lavoratori.

La roadmap per il 2025 di Geobadge è già stata definita. Tra le altre cose, porterà all’esordio di una gestione documentale migliorata, del supporto alla firma digitale, al calendario delle scadenze e alle comunicazione obbligatorie con gli enti.

Ovviamente, ogni funzionalità opera a norma di legge, rispettando in modo rigoroso le normative inerenti alla raccolta, all’elaborazione e al salvataggio dei dati.

Provala gratis per 60 giorni

Sei interessato alla soluzione di Geobadge? Hai la possibilità di provarla gratis per 60 giorni, senza nemmeno inserire i dati della tua carta di credito. Avrai così a disposizione tutto il tempo necessario per capire se è la scelta adatta a soddisfare le tue esigenze.

Visita il sito ufficiale e crea il tuo account per iniziare la demo. Devi solo compilare un modulo con i tuoi dati, assicurandoti di digitare un recapito valido.

L’esperienza di INFO-BIT al servizio della tua azienda

Geobadge è un software sviluppato e proposto da INFO-BIT, società con alle spalle oltre trent’anni di esperienza, fondata a Bergamo nel 1990. Da sempre, l’azienda mette le proprie competenze e le proprie soluzioni al servizio delle organizzazioni che desiderano ottimizzare i loro processi produttivi, partendo da un’analisi delle esigenze per arrivare a proporre un’offerta su misura.

in collaborazione con Info-bit