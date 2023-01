George & Tammy: guarda la nuova serie in streaming

Una full immersione nel mondo della musica country, rivivendo le vicende di due leggende d’oltreoceano, con George & Tammy, la nuove serie disponibile in streaming da oggi su Paramount+. Creata da Abe Sylvia e diretta da John Hillcoat, racconta la storia che ha legato George Jones e Tammy Wynette, con una narrazione tipica delle produzioni drammatiche.

Guarda in streaming la nuova serie George & Tammy

I sei episodi che compongono la prima stagione sono già stati trasmessi lo scorso anno negli Stati Uniti, raccogliendo un’ottima accoglienza da parte di pubblico e critica (il voto medio dell’aggregatore Rotten Tomatoes è pari all’84%), oltre a una candidatura ai Golden Globe Awards. Ora sono finalmente arrivati anche in Italia, con doppiaggio. Questo il trailer in lingua originale.

Riportiamo di seguito il cast di attori con gli interpreti principali: Michael Shannon (George Jones), Jessica Chastain (Tammy Wynette), Steve Zahn (George Richey), Tim Blake Nelson (Roy Acuff), Kelly McCormack (Sheila Richey), Katy Mixon (Jan Smith), Robert Morgan (Pappy Daily), Hendrix Yancey (Gwen), Walton Goggins (Earl “Peanutt” Montgomery), David Wilson Barnes (Billy Sherrill), John Teer (Harold Bradley) e Joshua C. Allen (Lou Bradley).

Grazie all’offerta di Prime Video è possibile attivare una prova gratuita di Paramount+ e accedere all’intero catalogo della piattaforma per un’intera settimana. Ci sono, tra gli altri, i film Top Gun: Maverick con Tom Cruise e la produzione italiana Ti Mangio il Cuore con Elodie. A questi si aggiungono grandi classici come Il Padrino e Footloose o tutte le stagioni di South Park. Insomma, ce n’è per tutti i gusti. Tra le prossime uscite segnaliamo le nuove serie The Dirty Black Bag e 1923, entrambe consigliate agli amanti del genere western.

