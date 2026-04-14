In Georgia stanno piovendo smartphone dal cielo

In Georgia gli smartphone stanno piovendo dal cielo e no, non si tratta di un evento meteorologico particolare e tech perché tutti potrebbero avere un foro di proiettile o addirittura un proiettile incastrato nella scocca. La causa è Chris Carr, il procuratore repubblicano della Georgia che si sta candidando a governatore. I telefono che caduti dal cielo sono stati abbattuti dal suo fucile durante le riprese di una campagna video in preparazione alle elezioni.

Come viene mostrato nel video pubblicato su YouTube, la proposta di Carr è quella di abbattere i droni che vengono utilizzati per introdurre materiale illegale nelle carceri della Georgia. Un problema reale che permette ad alcuni detenuti di continuare a commettere reati anche da dietro le sbarre. “Se le forze dell’ordine intervengono per fermare uno di questi droni, io sarò al vostro fianco“, ha dichiarato il procuratore.

Su questi droni spesso viaggiano indisturbati smartphone. La consegna avviene in stile Amazon Prime America. Il drone sorvola la zona del carcere eludendo così i sistemi di sicurezza e consegnando quello che non potrebbe mai entrare al suo interno. Spesso si tratta di telefoni, ma anche di droga e addirittura di armi. Ovviamente queste consegne portano a conseguenze pericolose non solo all’interno delle prigioni, ma anche fuori.

Abbattere i droni per fermare la consegna di smartphone in carcere

La proposta mossa da Chris Carr è quella di permettere alle forze dell’ordine di abbattere i droni per fermare la consegna illegale di smartphone, droga, armi e altro materiale vietato nelle carceri della contea. “I criminali usano i droni per introdurre droga e telefoni cellulari nelle nostre carceri, e i detenuti li usano per continuare a commettere reati da dietro le sbarre“, spiega il procuratore nel video.

Nella sinossi del video si legge: “I criminali sfruttano i droni per continuare a commettere reati dal carcere. Non resteremo in attesa dei burocrati. Tirateli giù, e io sosterrò ogni agente che lo farà“. Un messaggio chiaro, senza mezzi termini e un manifesto come candidato a governatore.