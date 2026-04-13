Nuova variante Covid Cicada: cosa sappiamo e quali sono i rischi

Una nuova variante Covid, soprannominata “Cicada” (BA.3.2) sta preoccupando gli esperti. Quali sono i rischi reali e cosa sappiamo veramente? Partiamo subito col tranquillizzare il lettore. Infatti, secondo le attuali evidenze dell’OMS il rischio complessivo per la salute pubblica è considerato basso. Nondimeno, secondo gli esperti, questa variante ha un’elevata capacità di eludere le difese immunitarie.

Tuttavia, secondo gli attuali dati in possesso, questa variante non ha mostrato prove che causi forme più gravi rispetto alle altre varianti Omicron. Inoltre, dalla sua scoperta ad oggi non sono stati registrati aumenti dei ricoveri o dei decessi nelle aree colpite. Infine, rispetto ad altre variante dominanti, Cicada ha una capacità di crescita inferiore.

Passiamo ora alla preoccupazione degli esperti riguardo la variante Covid Cicada. Ciò che preoccupa è la sua appartenenza alla famiglia degli omicron, che presenta 70-75 mutazioni correlate ai ceppi di coronavirus utilizzati per creare i vaccini autunnali. In altre parole, come spiega il dottor William Schaffner, esperto di malattie infettive e professore di medicina preventiva presso il Vanderbilt University Medical Center, il sistema immunitario potrebbe avere difficoltà a riconoscerla e bloccarla.

Schaffner ha dichiarato: “Permangono incertezze sull’efficacia con cui l’immunità acquisita tramite il vaccino, o persino quella derivante da infezioni precedenti, ci proteggerà da questa variante“.

I sintomi della nuova variante Covid Cicada

Stando alle dichiarazioni del Centers for Disease Control and Prevention i sintomi più comuni del Covid Cicada sono febbre o brividi, tosse, respiro corto o difficoltà respiratorie, mal di gola, congestione o secrezione nasale, nuova perdita del senso del gusto o dell’olfatto, fatica e stanchezza, dolore al corpo e ai muscoli, mal di testa, nausea o vomito e diarrea.

Nonostante questa variante abbia finora dimostrato di non causare una malattia più grave rispetto alle altre versioni Omicron in circolazione e che siano passati alcuni anni dalla pandemia di Coronavirus che ci aveva chiuso in casa, occorre mantenere alta l’attenzione. “Il COVID è ancora tra noi“, ha precisato Schaffner. “Non dobbiamo pensare che sia scomparso in alcun modo“.