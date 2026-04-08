Long Covid: confermato il rischio di malattie cardiovascolari

Un recente studio condotto da Pia Lindberg del Karolinska Institutet e pubblicato su eClinicalMedicine di ScienceDirect ha confermato una preoccupazione a lungo ipotizzata. Il Long Covid rappresenta un fattore di rischio importante per malattie cardiovascolari anche in pazienti non ospedalizzati durante la fase acuta dell’infezione da Covid-19.
“La maggior parte degli studi precedenti si è concentrata su coorti di pazienti ospedalizzati, mentre il rischio cardiovascolare nei casi di Long Covid gestiti a livello comunitario rimane meno esplorato“, si legge nella pubblicazione. “Il nostro obiettivo era quello di studiare l’incidenza di eventi cardiovascolari maggiori in individui con Long Covid rispetto a quelli senza Long Covid in un ampio campione di popolazione“.
Su 1.217.693 individui, 8999 (0,7%) hanno ricevuto una diagnosi di Long COVID (66% donne). L’incidenza cumulativa di qualsiasi evento cardiovascolare è risultata più elevata nel gruppo Long COVID (donne 18,2%, uomini 20,6%) rispetto al gruppo di controllo (donne 8,4%, uomini 11,1%). In un modello completamente aggiustato, il Long COVID è risultato associato all’esito cardiovascolare composito (donne HR 2,06, IC 95% 1,92–2,22; uomini HR 1,33, 1,20–1,48), all’aritmia cardiaca (donne HR 3,11, 2,85–3,39; uomini HR 1,61, 1,41–1,85) e alla malattia coronarica (donne HR 1,25, 1,04–1,52; uomini HR 1,26, 1,05–1,51). L’incidenza di insufficienza cardiaca è risultata elevata solo nelle donne (HR 1,25, 1,00–1,55), così come quella di arteriopatia periferica (HR 1,25, 1,05–1,50). Il Long COVID non è risultato associato a ictus in nessuno dei due sessi.
Il Long Covid aumenta il rischio di malattie cardiovascolari
I risultati della ricerca confermano che il Long Covid aumenta il rischio di malattie cardiovascolari anche in quei pazienti che non sono stati ricoverati in ospedale durante la fase più impegnativa della pandemia da Covid-19. Inoltre, emerge che le donne rappresentano il fattore più a rischio. Per tutti si parla di aritmie cardiache e coronopatie tra le condizioni cardiovascolari più comuni.
“Abbiamo rilevato che alcune patologie cardiovascolari sono più frequenti nei pazienti con long Covid, anche in individui relativamente giovani e precedentemente sani“, ha precisato Pia Lindberg. “I nostri risultati suggeriscono inoltre che lo screening del rischio cardiovascolare negli individui con Long Covid non dovrebbe essere limitato ai pazienti precedentemente ospedalizzati, ma potrebbe essere giustificato in contesti comunitari più ampi“.