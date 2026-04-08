Long Covid: confermato il rischio di malattie cardiovascolari

Un recente studio condotto da Pia Lindberg del Karolinska Institutet e pubblicato su eClinicalMedicine di ScienceDirect ha confermato una preoccupazione a lungo ipotizzata. Il Long Covid rappresenta un fattore di rischio importante per malattie cardiovascolari anche in pazienti non ospedalizzati durante la fase acuta dell’infezione da Covid-19.

“La maggior parte degli studi precedenti si è concentrata su coorti di pazienti ospedalizzati, mentre il rischio cardiovascolare nei casi di Long Covid gestiti a livello comunitario rimane meno esplorato“, si legge nella pubblicazione. “Il nostro obiettivo era quello di studiare l’incidenza di eventi cardiovascolari maggiori in individui con Long Covid rispetto a quelli senza Long Covid in un ampio campione di popolazione“.

Su 1.217.693 individui, 8999 (0,7%) hanno ricevuto una diagnosi di Long COVID (66% donne). L’incidenza cumulativa di qualsiasi evento cardiovascolare è risultata più elevata nel gruppo Long COVID (donne 18,2%, uomini 20,6%) rispetto al gruppo di controllo (donne 8,4%, uomini 11,1%). In un modello completamente aggiustato, il Long COVID è risultato associato all’esito cardiovascolare composito (donne HR 2,06, IC 95% 1,92–2,22; uomini HR 1,33, 1,20–1,48), all’aritmia cardiaca (donne HR 3,11, 2,85–3,39; uomini HR 1,61, 1,41–1,85) e alla malattia coronarica (donne HR 1,25, 1,04–1,52; uomini HR 1,26, 1,05–1,51). L’incidenza di insufficienza cardiaca è risultata elevata solo nelle donne (HR 1,25, 1,00–1,55), così come quella di arteriopatia periferica (HR 1,25, 1,05–1,50). Il Long COVID non è risultato associato a ictus in nessuno dei due sessi.