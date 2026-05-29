America sotto minaccia vulcanica, gli scienziati: "Sta per arrivare!"

Gli Stati Uniti d’America sono sotto una minaccia vulcanica particolarmente pericolosa. Gli scienziati che stanno studiando questa situazione hanno spiegato che sta per arrivare e che non ha bisogno di un’eruzione per iniziare. Infatti, se pensiamo al disastro vulcanico del Monte Sant’Elena, che ha devastato le comunità vicine nello Stato di Washington, tutto era stato innescato da un terremoto di magnitudo 5.1.

Questo evento catastrofico ha posto diversi quesiti a tutti gli esperti che si sono chiesti se non sia necessario migliorare il monitoraggio sismico per una maggiore preparazione alle eruzioni. In altre parole, cercare le cause meno riconducibili alle conseguenze che la mente umana possa associare. Un lavoro particolare che da un certo punto di vista potrebbe apparire contraddittorio.

Come preparare l’America alla minaccia vulcanica in arrivo

Occorre preparare l’America alla minaccia vulcanica in arrivo. Ashley Tysiac, Editor di Content Hype presso l’Enthusiast & Wellness Group di Hearst, ha dichiarato: “Gli scienziati non stavano necessariamente studiando come prepararsi a colate laviche o pennacchi di cenere provenienti da un vulcano nella regione nord-occidentale del Pacifico degli Stati Uniti. Sapevano piuttosto di aver bisogno di un piano per affrontare un pericolo meno conosciuto, uno che avrebbe potuto devastare le comunità, anche senza che un vulcano eruttasse“.

La devastazione causata dal disastro del Monte Sant’Elena non è stata tanto dovuta all’eruzione in sé, quanto piuttosto all’enorme colata di fango vulcanico che l’evento ha generato. Gli esperti avvertono che queste violente colate di fango vulcanico potrebbero rappresentare la più grande minaccia imminente per le persone, le città e l’ambiente nel Pacifico nord-occidentale, e la corsa all’analisi delle colate di fango, prima che sia troppo tardi.

Parlando delle colate di fango vulcanico, Lizeth Caballero García, dell’Università Nazionale Autonoma del Messico, a Popular Mechanics, ha spiegato: “Sono fenomeni complessi che cambiano molto durante il trasporto. Possono crescere, possono diluirsi“. Inoltre, non serve un’eruzione o un evento sismico perché si inneschi una colata di fango. Ad esempio, possono bastare rotture di dighe e forti temporali per innescarla.

Andy Lockhart, ex geofisico del Cascades Volcano Observatory, ha dichiarato: “[Le colate di fango improvvise] sono quel tipo di fenomeno che si verifica di notte. Mi mette i brividi“. Secondo quanto affermato da Ashley Tysiac i ricercatori hanno avvertito che la prossima colata di fango o un altro evento sismico potrebbe essere “spaventosamente imminente“.