Gestione Password facile e sicura con LastPass: provalo gratis per 30 giorni

Chi non ha mai dimenticato almeno una password nel momento meno opportuno? Tipo quando devi fare login per un pagamento urgente o per accedere alla piattaforma streaming prima che inizi la serie. Tranquillo, LastPass è qui per toglierti dalle sabbie mobili della memoria corta: inizia oggi la prova gratuita per 30 giorni!

È il tuo nuovo assistente digitale personale, quello che si ricorda tutto per te: genera password super complesse (e impossibili da indovinare), le salva in modo sicuro e le inserisce automaticamente quando ne hai bisogno. Insomma, tu pensa a vivere, lui pensa alle password.

Niente più password poco sicure o dimenticate con LastPass

LastPass è come un amico che ti aiuta a gestire tutta la tua vita digitale senza farti impazzire:

crea password robuste

le memorizza in una cassaforte digitale crittografata

le sincronizza su tutti i tuoi dispositivi

E se ti serve condividerne una con tuo fratello o con il collega, puoi farlo in modo sicuro e controllato, senza scriverla su post-it sparsi in giro. Hai un mese intero per testarlo senza impegno. Se alla fine ti innamori (succede spesso), puoi scegliere tra due piani:

Premium a 2,90€/mese (fatturazione annuale): ideale per chi vuole una vita digitale più fluida e sicura

Families a 3,90€/mese (sempre annuale): perfetto per tenere tutta la famiglia al sicuro, compreso il cugino smemorato

LastPass non si ferma alle credenziali: puoi salvare carte di credito, indirizzi di spedizione, codici Wi-Fi, documenti personali… praticamente tutto ciò che non vuoi digitare ogni volta o, peggio, perdere. E quando fai acquisti online? Autocompleta in un lampo. Ti resta solo da scegliere cosa comprare. In poche parole: più sicurezza, meno fatica. Attiva la prova gratuita di 30 giorni, guarda come cambia la tua vita digitale, e poi decidi se tenerlo.