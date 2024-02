Gestire le password in modo sicuro con Norton

La gestione delle password è un aspetto centrale per mantenere al sicuro i propri dati e proteggere i propri account (con tutte le informazioni ad essi collegati). Fin troppo spesso, viene data poca considerazione alle password, limitandosi a scegliere una chiave d’accesso abbastanza difficile che viene poi ripetuta per molti account.

La sicurezza informatica passa, però, anche per una corretta gestione delle password. Da quest’elemento nasce Norton Password Manager, il gestore di chiavi d’accesso gratuito e multi-piattaforma che Norton mette a disposizione di tutti gli utenti. Questo servizio garantisce tanta sicurezza, con la crittografia delle informazioni, senza compromessi sulla semplicità di utilizzo, anche grazie alla sincronizzazione tra i propri dispositivi delle password.

Norton Password Manager è il tool adatto da abbinare a Norton 360, il bundle che racchiude l’antivirus, per la protezione in tempo reale dalle minacce informatiche, e la VPN illimitata, per una connessione protetta e senza tracciamento, con possibilità di aggirare i blocchi geografici online.

Norton 360 è disponibile in diverse versioni: con il piano Deluxe è possibile utilizzare antivirus e VPN su 5 dispositivi (Windows, macOS, Android e iOS) con una spesa di 34,99 euro per un anno (-66%, meno di 3 euro al mese), senza vincoli. Per attivare Norton 360 bastano pochi click: l’accesso al servizio avviene direttamente tramite il sito ufficiale Norton.

Norton Password Manager: il tool per mettere in sicurezza le password

Con Norton Password Manager è possibile accedere a un gestore di password completo, sicuro e multi-piattaforma. Il tool è disponibile estensione per tutti i principali browser desktop oltre che come app, da scaricare sul Google Play Store, per dispositivi Android, oppure su iPhone e iPad, dall’AppStore.

Il sistema permette di sincronizzare in automatico i dati d’accesso dei propri account. Sui dispositivi compatibili, inoltre, l’accesso agli account può avvenire (in automatico) utilizzando un sistema di riconoscimento biometrico, per un ulteriore livello di sicurezza e per una maggiore semplicità d’uso. Il Password Manager ha una dashboard per la gestione delle password ed è in grado di rilevare password deboli, aggiornandole in automatico.

Per un ulteriore livello di sicurezza, è possibile abbinare il gestore di password all’antivirus e alla VPN, servizi inclusi in Norton 360. Il bundle, nella versione Deluxe, ha un costo di 34,99 euro per un anno, senza vincoli e con uno sconto del 66%. I software sono utilizzabili su 5 dispositivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.