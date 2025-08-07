 Protezione totale con TotalAV: antivirus, VPN e blocco pubblicità in offerta
Sicurezza Antivirus
Metti al sicuro la tua estate digitale con una suite completa di sicurezza informatica: TotalAV offre in questi giorni un pacchetto all-in-one che include antivirus, VPN e adblock, in offerta speciale a 19 euro per 12 mesi, invece del prezzo standard di 99 euro.

Lo sconto immediato di 80 euro è attivabile solo per un periodo limitato. Ma entriamo più nello specifico e vediamo quali sono le caratteristiche di questo software.

Ecco cosa offre TotalAV

Nato come software antivirus, TotalAV si è rapidamente affermato nel panorama della sicurezza informatica grazie alla sua capacità di rilevare minacce in modo rapido ed efficace e al prezzo competitivo. Oggi rappresenta una delle soluzioni più complete e apprezzate, in grado di difendere PC, smartphone e tablet da virus, trojan, spyware e altri pericoli digitali.

Il cuore del pacchetto è proprio l’antivirus, essenziale per prevenire infezioni da malware e proteggere le informazioni sensibili, sia personali che lavorative. Ma non finisce qui: la protezione si estende anche alla privacy online, grazie alla VPN integrata che consente di navigare in modo riservato mascherando l’indirizzo IP, impedendo così il tracciamento da parte di siti e servizi terzi.

A completare il tutto, TotalAV include anche un blocco pubblicità avanzato, perfetto per eliminare le interruzioni indesiderate durante la navigazione. Il risultato? Una navigazione più fluida e sicura, senza il fastidio degli annunci invasivi che spesso rallentano il caricamento delle pagine e mettono a rischio la sicurezza dell’utente.

In sintesi, con 19 euro all’anno puoi avere un’intera infrastruttura di difesa digitale in un’unica soluzione: antivirus, VPN e adblock. Un’offerta da cogliere al volo per chi vuole navigare protetto e senza distrazioni, a casa o in vacanza. Per approfittarne basta andare sul sito di TotalAV.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 ago 2025

Edoardo D'amato
7 ago 2025
