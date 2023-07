Gestisci 100 siti web con Hostinger pagando solo 2.99€/mese

Hostinger offre la possibilità di ottenere un servizio di hosting che vanta un eccezionale rapporto qualità-prezzo. Al momento, il piano Premium è disponibile a 2.99€/mese, che equivale a uno sconto del 75%.

Questo piano garantisce la capacità di gestire un massimo di 100 siti Web, offrendo anche una miriade di funzionalità gratuite e preziose per la creazione di siti Web, prive di costi aggiuntivi.

Con la sua vasta rete globale di server, Hostinger garantisce prestazioni eccezionali ovunque, fornendo al contempo misure di sicurezza di prim’ordine per combattere le minacce informatiche più avanzate.

Non perderti Hostinger: piano a 2.99€/mese

Hostinger sta attualmente promuovendo il piano Premium a 2.99€/mese, che offre la possibilità di gestire un totale di 100 siti web.

Offre anche 100 GB di spazio di archiviazione SSD. Inoltre, questo piano include una gamma di funzionalità come backup settimanali automatici, certificati di sicurezza SSL illimitati, larghezza di banda illimitata, nonché un dominio gratuito e un servizio di posta elettronica.

Hostinger offre un servizio di migrazione conveniente e gratuito. Per utilizzare questo servizio, devi avvalerti dello strumento di trasferimento automatico incluso.

In caso di problemi durante il processo, il team del servizio clienti sarà a tua disposizione per assisterti in ogni fase, assicurandoti che la migrazione venga completata con successo entro 24 ore.

Tutti i siti Web che vengono ospitati sono salvaguardati attraverso l’implementazione di un sistema anti DDoS, nonché di un Web Application Firewall (WAF).

Inoltre, questi siti Web beneficiano della protezione aggiuntiva di Cloudflare per i nameserver, uno scanner di malware e un sistema di gestione dei privilegi dell’account.

Sfruttando le tecnologie LiteSpeed ​​Web Server e implementando soluzioni di caching all’avanguardia, Hostinger è in grado di ottimizzare le prestazioni e ridurre significativamente i tempi di caricamento fino a tre volte.

Approfitta di questa opportunità e abbonati a Hostinger per sfruttare tutti i vantaggi a favore del tuo sito web.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.