Gestisci 3 monitor con meno di 250 euro con questo Mini PC

Se sei alla ricerca di un buon Mini PC, economico, ma dalle performance consistenti abbiamo ciò che fa per te. Si tratta del NiPoGi J4125, un computer estremamente compatto, in grado di gestire fino a 3 monitor grazie al processore Intel, ideale per le attività quotidiane.

Mini PC NiPoGi J4125: caratteristiche tecniche

Il processore in questione è un Intel Celeron J4125 da 4 core e 4 thread con una frequenza massima di 2,7GHz. Questo è supportato da 8GB di memoria RAM DDR4 e un SSD M.2 da 256GB. Naturalmente lo spazio di archiviazione può essere espanso con l’aggiunta di un disco SSD/HDD da 2,5 pollici fino a 2TB. Allo stesso modo è possibile sostituire l’SSD preinstallato con un’unità NVMe. Parliamo quindi di una buona configurazione, senza enormi pretese, ma dalle ottime capacità per le operazioni di tutti i giorni. Il PC gestisce egregiamente il pacchetto Office per l’elaborazione dei documenti, così come la navigazione e i contenuti multimediali. Ottimo per godere dei contenuti in streaming di Netflix, Prime Video o Disney+, ed utilizzarlo come media center in sostituzione dei tradizionali TV Box.

Dal punto di vista della connettività c’è davvero tutto e anche di più. Le porte USB sono 4 di cui due con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Le uscite audio/video sono tre di cui due HDMI ed una VGA, le quali permettono di gestire fino a 3 monitor con una risoluzione massima di 4k a 60Hz. Un dispositivo perfetto per gestire flussi di lavoro impegnativi, ed estendere sensibilmente l’area di lavoro. Non manca ovviamente la porta RJ45 Gigabit LAN per la connessione via cavo, così come il Wi-Fi dual band ed il Bluetooth. Insomma un prodotto decisamente interessante considerando la fascia di prezzo in cui va a collocarsi.

Grazie ad uno sconto del 15%, il Mini PC NiPoGi J4125 è acquistabile su Amazon a soli 229,41 euro per un risparmio di 40,49 euro sul prezzo di listino.