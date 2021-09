Gestisci 3 monitor con poco più di 100 euro con questo Mini PC

Se ti dicessi che bastano poco più di 100 euro per un computer in grado di gestire 3 monitor contemporaneamente? Stiamo parlando del Suncall J3350, un Mini PC estremamente economico, ma dalle incredibili potenzialità soprattutto per l’ufficio.

Mini PC Suncall J3350 triplo monitor: caratteristiche tecniche

Ad alimentare il computer ci pensa un processore Intel Celeron J3350 da 2 core e 2 thread con una frequenza massima di 2,4GHz. Questo è supportato da 4GB di memoria RAM e 64GB eMMC per la memorizzazione dei dati. Naturalmente lo spazio di archiviazione è espandibile aggiungendo un disco HDD/SSD da 2,5 pollici fino a 2TB. Si tratta chiaramente di una configurazione senza enormi pretese, ma che, come visibile dal video del produttore, riesce a gestire egregiamente il sistema operativo offrendo un’area di lavoro estremamente ampia.

Dal punto di vista della connettività, infatti, il PC non rinuncia assolutamente a nulla. Le porte USB sono quattro di cui due con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Anche il collegamento di periferiche di archiviazione esterna non sarà un problema, così come effettuare backup in maniera piuttosto rapida. Le uscite audio/video sono ovviamente 3, due HDMI ed una VGA, e permettono di collegare monitor con una risoluzione massima di 4K. Non manca l’ingresso RJ45 Gigabit LAN, così come le connessioni wireless che includono sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth 4.2. Considerando il prezzo a dir poco esiguo di questo prodotto, offre un’ottima dotazione ideale per le attività quotidiane, dall’elaborazione dei documenti, alla navigazione e l’intrattenimento.

Grazie ad un coupon da 45 euro attivabile dalla pagina prodotto, il PC può essere acquistato su Amazon a soli 114,90 euro.