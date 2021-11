Gestisci fino a 3 monitor aggiuntivi con questo HUB USB Type-C

Se sei alla ricerca di un HUB USB Type-C, oggi abbiamo un’offerta davvero interessante da suggerirti. Stiamo parlando dell’HUB USB-C Hyrta, un dispositivo 9 in 1 che ti consentirà di collegare fino a ben 3 monitor aggiuntivi, che raggiunge il suo minimo storico grazie ad un coupon disponibile su Amazon.

HUB USB Type-C Hyrta 9 in 1: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto particolare nella forma, che presenta una texture a righe sulla superficie che ricorda un heatspreader. Il materiale è naturalmente la lega di alluminio, indispensabile per agevolare la dissipazione del calore prodotto. La scelta è dovuta al supporto, della porta Type-C, al Power Delivery da 100W. Questo consente di collegare l’alimentatore del computer direttamente all’HUB, in modo da avere sia la ricarica che i dati mantenendo occupata una singola porta sul PC. Aspetto caratterizzante, però, di questo prodotto è senza dubbio la presenza di ben tre uscite audio/video: due porte HDMI ed una VGA.

Queste consentono di gestire fino a ben 3 monitor aggiuntivi, sia in mirroring che in estensione con una risoluzione massima di 4K. Una soluzione indispensabile soprattutto per i professionisti che necessitano di gestire grandi flussi di lavoro e fanno largo uso del multitasking. Una soluzione indispensabile soprattutto per i professionisti che necessitano di gestire grandi flussi di lavoro e fanno largo uso del multitasking. Naturalmente non mancano le porte USB Type-A di cui una con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. In questo modo è possibile collegare ulteriori periferiche, oltre che effettuare rapidamente backup o spostare file da/a dispositivi di archiviazione esterni come HDD, SSD o pendrive. Chiude la dotazione un pratico lettore di schede TF che consente di leggere e/o scrivere due memory card contemporaneamente. Una feature decisamente apprezzata da fotografi e videografi che utilizzano quotidianamente questo tipo di supporti.

Grazie ad un coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto, l’HUB USB-C Hyrta può essere acquistato su Amazon a soli 35,19 euro con uno sconto di quasi 10 euro sul prezzo di listino.