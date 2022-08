Gestisci i tuoi risparmi in maniera Smart con Illimity

Una dei metodi più efficaci per risparmiare è mettere da parte una percentuale dei propri guadagni appena questi vengono depositati sul vostro conto.

Se anche voi avete degli obiettivi di risparmio che volete perseguire, Illimity potrebbe essere la banca ideale da scegliere. Oltre ai conti depositi vincolati, Illimity offre infatti tra le sue funzionalità la possibilità di impostare dei progetti di spesa.

Grazie a Progetti Illimity è possibile impostare un obiettivo e decidere quale importo mettere da parte per realizzare i propri sogni, che si tratti delle prossima vacanza, di acquistare un vestito o semplicemente di accumulare la somma che si voleva mettere da parte per pagare le tasse.

Nella sezione “progetti” è possibile mettere da parte quando e come si preferisce, senza vincolare le somme. Si potranno infatti trasferire le somme di un progetto sul conto corrente o su un altro progetto ogni volta che si vuole, istantaneamente.

I metodi di accumulo di Illimity

Versamenti manuali o ricorrenti

Oltre ad effettuare i versamenti manualmente Illimity offre la possibilità di impostare dei versamenti ricorrenti scegliendo con quale frequenza mettere da parte gli importi. Si riceveranno anche suggerimenti per completare i progetti per tempo.

Arrotondamento spese

Uno dei metodi che illimity propone per agevolare l’operazione di risparmio è la possibilità di impostare un’arrotondamento spese. In questo modo, per ogni spesa effettuata con il conto Illimity si potrà mettere da parte una frazione della somma per il proprio progetto.

Condividi con un amico

La terza opzione prevede la possibilità di chiedere a parenti ed amici di contribuire al tuo progetto condividendolo con loro.

Illimity inoltre contribuisce alla realizzazione dei tuoi obiettivi con un tasso annuo lordo dello 0,5% sulle somme che metti da parte sui progetti. Gli interessi maturati verranno liquidati una volta l’anno sul conto corrente, e grazie alla partnership con Amazon, sarà possibile convertire gli importi accumulati nei progetti di spesa in Buoni Regalo Amazon.it ottenendo il 3% in più.

