Gestisci il tuo iPhone in semplicità: DearMob iPhone Manager al 50% di sconto

Hai bisogno di un programma semplice e soprattutto intuitivo per gestire il tuo iPhone al meglio, ma non sai dove sbattere la testa? Prova DearMob iPhone Manager. Grazie alla promozione attiva potrai risparmiare il 50% all'acquisto, pagando soltanto 34,95 euro invece di 72,95. Un risparmio di ben 38 euro per il piano Lifetime da due PC (sistema operativo Windows). L'offerta è a tempo limitato, coglila al volo per ottenere il massimo dal tuo dispositivo Apple.

DearMob iPhone Manager offre tantissime e utili funzionalità. Potrai trasferire e gestire oltre quindici formati di file – dai video alle immagini fino al documenti – via Wi-Fi oppure sfruttando la connessione USB dal dispositivo al computer. In pochissimi click. Oppure potrai effettuare un backup di tutta in sicurezza: non perderai mai più un solo dato, nemmeno se decidi di cambiare telefono. Anche in quest'ultimo caso, DearMob iPhone Manager può darti una mano aiutandoti a migrare tutti i tuoi dati, con la certezza di non perdere un solo byte.

Il software ti consentirà anche ti gestire direttamente dallo schermo del tuo computer tutto quello che succede nel tuo telefono. E, ovviamente, anche di proteggerlo da occhi indiscreti attraverso password criptate da algoritmi di ultimissima generazione. In più, potrai anche preservare tutti i dati delle tue applicazioni preferite, anche se le elimini dal dispositivo. Con DearMob iPhone Manager avrai tutto sotto controllo. Approfitta della promozione a tempo limitato e acquista questo importantissimo tool al 50% di sconto: la licenza Lifetime (due PC con sistema operativo Windows) è in offerta a soli 34,95 euro invece di 72,95.