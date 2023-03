Gestisci le tue attività finanziarie aziendali in modo semplice con Tot

Con un’unica offerta moderna di banking, Tot combina il meglio dei conti correnti aziendali in un pacchetto completo che ti consente di gestire tutte le tue attività finanziarie in modo smart.

Tot è una soluzione di banking dedicata esclusivamente ad imprese e liberi professionisti che include IBAN italiano, bonifici SEPA online fino a 250.000 euro d’importo, pagamenti SDD per gestire finanziamenti e utenze, pagamenti dei modelli F24 online, collegamenti a Entratel e Fisconline per le deleghe I24, pagamenti pagoPA e una carta di credito Visa Business per tutte le spese aziendali.

Grazie alla moderna interfaccia di pagamento messa a disposizione da Tot sarà possibile eseguire in completa automia e nella massima semplicità F24 Ordinari e Accise, ma anche ricondurre al modello ordinario tutti gli F24 di tipo Semplificato e Precompilato.

I servizi Entratel e Fisconline sono già attivi sul conto Tot, in questo modo grazie alle deleghe I24 sarà possibile delegare al proprio commercialista il pagamento di tasse e tributi con addebito diretto sul proprio conto Tot.

Per tutte le spese aziendali, Tot offre una carta Visa Business Credit inclusa nel canone. La carta integra i sistemi di sicurezza più avanzati, consentendo di effettuare acquisti online e offline in modalità tradizionale, contactless oppure tramite Google Pay, e permette di sfruttare tutti i vantaggi del circuito Visa Credit.

La carta Tot viene riconosciuta come carta di credito da tutti i terminali POS del mondo, sebbene sia collegata direttamente al saldo del tuo conto Tot. Tuttavia, è anche possibile richiedere un upgrade per assegnare un vero e proprio plafond di credito alla carta, rendendola così una carta di credito business a tutti gli effetti per pagare gli acquisti aziendali fino a 60 giorni senza interessi.

