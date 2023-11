Gestisci le tue password con NordPass: oggi puoi risparmiare il 50%

Ti piacerebbe avere a portata di mano un utility manager? NordPass ti permette di generare password robuste, condividere le password con amici o colleghi in modo sicuro. In più, puoi finalmente scoprire se i tuoi dati sono stati violati. Chi di noi non vorrebbe avere a disposizione uno strumento per poter archiviare in sicurezza i dati personali? Ecco perchè al giorno d’oggi possiamo dotarci di un password manager. Uno strumento con cui le password vengono crittografate sul dispositivo e, solo successivamente, archiviate nel cloud.

Nordpass può aiutarti a organizzare le password conservandole in modo sicuro: dì addio ad ogni preoccupazione e tieni al sicuro i tuoi dati con NordPass. Oggi risparmi il 50% su NordPass Premium e ricevi 3 mesi omaggio, pagando solamente 1,49€/mese anziché 2,99.

I vantaggi di NordPass sono davvero tanti, ecco perchè citarli tutti sarebbe davvero impossibile. Il nostro consiglio è quello di provarlo personalmente, in modo tale da poter testare tutte le funzionalità e capire, conseguentemente, cosa lo contraddistingue. A tal proposito, non possiamo però non parlare di alcune caratteristiche di questo password manager. Vediamo insieme, dunque, alcuni dei vantaggi di NordPass:

Salva un numero illimitato di password e passkey

Consente il salvataggio e compilazione automatici

Genera password complesse

Scansiona il web alla ricerca di fughe di dati

Identifica le password deboli, datate e riutilizzate

Con NordPass hai la possibilità di scegliere il piano che fa per te. In più tutti i piani sono coperti dalla garanzia “soddisfatti o rimborsati” di 30 giorni nel caso tu non sia soddisfatto del servizio.

Puoi decidere di risparmiare il 50% acquistando il piano di 2 anni pagando solamente 1,49 euro/mese + 3 mesi extra; oppure risparmiare il 43% con il piano di 1 anno pagando 1,69 euro/mese + 3 mesi extra.

Milioni di persone e aziende hanno deciso di affidarsi a NordPass: acquistalo anche tu approfittando della promozione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.