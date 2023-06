Crea una newsletter in 3 minuti con l'IA di GetResponse

GetResponse mette ora a disposizione dei suoi utenti la stessa tecnologia GPT di OpenAI che anima ChatGPT, permettendo così di creare newsletter in modo estremamente rapido: in soli 3 minuti. È questa la novità appena annunciata dalla piattaforma, alla quale è possibile iscriversi gratuitamente, in modo da metterne subito alla prova le enormi potenzialità. Gli strumenti offerti sono studiati per raggiungere e coinvolgere nuovi clienti, per aumentare le vendite e per espandere il proprio pubblico.

IA e newsletter: GetResponse ha la soluzione

Un recente studio dimostra che agli italiani piace leggere e ricevere le newsletter: il nostro paese è nella Top 10 di quelli che apprezzano maggiormente questa tipologia di messaggi. Infatti, quasi un terzo dei destinatari apre ogni giorno quelle ricevute.

È in questo scenario che la piattaforma di email marketing, marketing automation e marketing online implementa una soluzione basata sull’impiego dell’intelligenza artificiale. Ecco le parole di Linda Romani, Senior Marketing Specialist di GetResponse, a commento della novità introdotta.

Con il Generatore di email con IA, creare una newsletter è diventato sei volte più veloce.

Il funzionamento è semplice. Una volta selezionato lo strumento (da un’interfaccia come quella mostrata qui sotto) è sufficiente inserire i dettagli chiave dell’email come l’obiettivo da raggiungere, il tono comunicativo, l’occasione e il pubblico di destinazione. L’IA fa poi tutto da sé, anche la stesura del testo in diverse

lingue, ottimizzando il tutto per aumentare il tasso di apertura.

Ovviamente, non manca la possibilità di personalizzare il risultato intervenendo su aspetti come design, layout, immagini, colori e testi.

I primi dati raccolti in merito all’impiego della funzionalità negli Stati Uniti dimostrano che la creazione di una newsletter risulta mediamente sei volte più veloce, riducendo il tempo necessario da 19 minuti a meno di 3 minuti. Prosegue Romani.

Crediamo davvero che questo Generatore di email con IA sia la soluzione di cui sia i marketer, le grandi aziende, le PMI e gli imprenditori cercavano da tempo: risparmiare tempo per concentrarsi sull’ottimizzazione delle campagne e sull’analisi delle prestazioni.

La piattaforma di GetResponse è presente in 183 paesi del mondo e ha già raggiunto 350.000 clienti. Si rivolge alle PMI, ai digital marketer, ai marketing manager e agli addetti alla comunicazione nelle grandi aziende, destinando a ognuna di queste categorie soluzioni e strumenti specifici.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.