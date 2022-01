Gianno Morandi, il vecchio Nokia 6680 e l'arsenico

Il buon Gianni Morandi è forse diventato testimonial di uno dei brand più iconici nella storia della telefonia? No. Allora perché ha condiviso una propria foto, sorridente, con in mano un Nokia 6680? La spiegazione è semplice: dopo averla quasi combinata grossa con uno smartphone, ha deciso di passare (o meglio tornare) a un modello di qualche anno fa.

C'è un Nokia 6680 nella manona di Gianni Morandi

Lanciato sul mercato nel 2005 con piattaforma Symbian, il dispositivo è stato il successore del 6630 e il predecessore del ben più fortunato N70. È ricordato più che altro per esser stato il primo prodotto del marchio finlandese dotato di una fotocamera frontale, tanto da essere spinto con una campagna di marketing che poneva l'accento proprio sulla sua utilità nelle videochiamate.

È stato anche il primo con flash integrato per l'acquisizione delle immagini. Il resto del comparto hardware vedeva inoltre la presenza di un display da 2,1 pollici (risoluzione 176×208 pixel) con regolazione automatica della luminosità, supporto alle reti 3G, Bluetooth, fotocamera posteriore da 1,3 megapixel e altoparlanti stereo.

Tornando a Morandi, la ragione del post è la seguente: ieri ha pubblicato per sbaglio sui propri profili social un video contenente frammenti della canzone preparata per l'esibizione sul palco di Sanremo, infrangendo così una delle regole per partecipare alla manifestazione. Dopotutto, con quei pulsanti tanto piccoli sul touchscreen… Molto meglio un vecchio telefono senza supporto a Facebook e Twitter, almeno non si rischia di far danni.

Questa volta l’ho fatta grossa.

Ho sbagliato a postare inavvertitamente su Facebook un video con dei frammenti della canzone che devo cantare a Sanremo.

Mi ostino a fare da solo ma sono proprio un imbranato!

Appena mi sono accorto l’ho cancellato ma qualcuno lo aveva gia visto. — Gianni Morandi (@morandi_g) January 4, 2022