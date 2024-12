Giardino? Al sicuro con la Tapo C500, telecamera da esterno FHD a 31€

Una telecamera da esterno con tutto quello che occorre per tenere ogni spazio al sicuro. Una volta che installi TAPO C500 hai tecnologie all’avanguardia a disposizione e una serie di funzioni che tornano estremamente utili. Inutile dire che è comodissima visto che la gestisci da applicazione su smartphone o direttamente con gli assistenti vocali. Puoi acquistarla a soli 31,99€ su Amazon approfittando di uno sconto straordinario. Il ribasso del 47% sul prezzo di listino è legato al Cyber Monday, sono poche le ore a disposizione quindi approfittane subito.

Tapo C500, perché acquistare questa telecamera WIFi?

Non c’è bisogno di chiamare una ditta o uno specialista: scegli dove installarla e fai tutto da solo nel giro di una decina di minuti. La TAPo C500 è la telecamera WiFi da esterno che rende la casa sicura e ti fa tenere sotto controllo il giardino, il terrazzo o semplicemente l’entrata di casa con un solo acquisto. Essendo un prodotto che sta fuori casa, è stato creato ad hoc per resistere ad ogni genere di intemperia quindi anche pioggia, vento e neve non la rovinano.

Come ti ho già scritto, si gestisce direttamente tramite l’app sullo smartphone e puoi collegarla ad Amazon Alexa o Google Home se hai uno dei due assistenti in casa. Il suo obiettivo Full HD ha una funzione aggiuntiva: la rotazione a 360°. Così facendo hai un angolo di visione completo e che ruoti a piacimento per non perdere alcun dettaglio.

Quando scende la notte, la visione notturna ti tutela e continua a rendere la sicurezza forte e avanzata con la soluzione a colori che non lascia al caso alcuna minuzia. Tra le altre funzioni trovi l’audio bidirezionale con cui comunicare a distanza e il rilevatore di movimento con allarme personalizzabile.

A soli 31,99€ su Amazon, la Tapo C500 è la telecamera da esterno di cui non fare a meno. Collegati e acquistala con un solo click approfittando dello sconto del 47% sul prezzo di listino.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime.