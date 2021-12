Gift card: idee originali per regali last minute

Mancano ormai pochissimi giorni a Natale, ma sei ancora in alto mare con i regali. Come fare? Negli ultimi anni hanno iniziato a diffondersi sempre più le gift card, ovvero delle pratiche “carte” di diverso importo che possono essere utilizzate negli store fisici oppure online per acquistare qualsiasi cosa entro la relativa fascia di prezzo. Si tratta di un regalo last minute molto apprezzato. Se il ricevente è uno studente, un creativo oppure una persona che vorrebbe imparare qualcosa di nuovo, il nostro consiglio è di rivolgerti a Domestika, una delle piattaforme più utilizzate in tutto il mondo. Al momento, infatti, è in corso un'interessante promozione che sconta tutte le gift card fino all'83%.

Gift card Domestika: come funziona?

Le gift card Domestika sono attualmente disponibili in quattro differenti tagli. Il primo, più economico al prezzo scontato di 14 euro, consente l'acquisto di un corso. Ci sono poi le card da tre corsi a 39 euro, da cinque a 55 euro ed infine a dodici al prezzo di 92 euro, il migliore dal punto di vista quantità/prezzo. Tutte le gift card sono valide per acquistare qualsiasi corso disponibile sulla piattaforma Domestika, consentendo l'accesso illimitato a tutte le videolezioni e risorse messe a disposizione dal corso acquistato.

Per quanto riguarda la consegna, invece, sono due le modalità. La prima è molto più immediata e prevede l'invio del codice per e-mail. Puoi inserire direttamente l'indirizzo del destinatario, che riceverà il regalo con tanto di istruzioni dettagliate per riscattarlo. Se invece preferisci qualcosa di più tradizionale allora basterà stampare semplicemente la gift card e consegnarla direttamente alla persona interessata oppure metterla sotto l'albero, insieme a tutti gli altri doni.

Ogni card genera un codice digitale con cui è possibile riscattare qualsiasi corso del catalogo Domestika. Le possibilità sono molteplici e si adattano a tutti i gusti. I corsi, infatti, non si limitano alle sole lezioni legate al mondo dell'arte (che, comunque abbondano all'interno della piattaforma), ma virano anche su argomenti più complessi e di stampo più imprenditoriale. Un esempio sono i corsi dedicati ai vari software oppure al mondo del marketing e business.

Se sei a corto di idee, le gift card Domestika sono un ottimo regalo dell'ultimo minuto. E se vuoi risparmiare, puoi usufruire della speciale promozione fino all'83% di sconto, con tagli che vanno da un solo corso fino a dodici. Un significativo risparmio rispetto all'acquisto singolo.