Giga 180 di Iliad: 180GB, 5G e chiamate illimitate a soli 9,99€ al mese

Se stai cercando un’offerta telefonica che unisca un’ampia quantità di Giga, chiamate illimitate e l’accesso al 5G senza costi nascosti, Iliad ha la soluzione perfetta per te: Giga 180. Al costo di 9,99€ al mese, quest’offerta si distingue per trasparenza, semplicità e convenienza, garantendo un servizio che non cambia nel tempo.

Cosa include l’offerta Giga 180

180 GB di traffico dati in 4G/4G+ e 5G.

Dopo aver superato i 180 GB, puoi continuare a navigare, previo consenso, a soli 0,90€/100MB. Il 5G è disponibile su dispositivi compatibili e nelle aree coperte dalla rete Iliad.

in 4G/4G+ e 5G. Dopo aver superato i 180 GB, puoi continuare a navigare, previo consenso, a soli 0,90€/100MB. Il 5G è disponibile su dispositivi compatibili e nelle aree coperte dalla rete Iliad. Minuti e SMS illimitati verso numeri fissi e mobili in Italia, nel rispetto delle condizioni di uso lecito e corretto.

verso numeri fissi e mobili in Italia, nel rispetto delle condizioni di uso lecito e corretto. 13 GB di traffico dati in roaming in Europa , ideali per chi viaggia spesso nel continente.

, ideali per chi viaggia spesso nel continente. Chiamate internazionali illimitate verso oltre 60 destinazioni incluse, perfette per mantenere i contatti con amici e parenti all’estero.

Altri servizi inclusi nell’offerta

Oltre ai vantaggi principali, Iliad offre numerosi servizi senza costi aggiuntivi:

Hotspot per condividere i tuoi Giga con altri dispositivi.

per condividere i tuoi Giga con altri dispositivi. Segreteria telefonica gratuita e senza costi nascosti.

gratuita e senza costi nascosti. VoLTE per chiamate in alta qualità sulla rete 4G/5G.

per chiamate in alta qualità sulla rete 4G/5G. Portabilità del numero , con un processo semplice e veloce.

, con un processo semplice e veloce. Nessuno scatto alla risposta o costi imprevisti.

Perché scegliere Iliad

Iliad è conosciuta per la sua trasparenza e affidabilità. Le sue offerte non nascondono costi aggiuntivi o vincoli contrattuali, garantendo una tariffa che rimane invariata “per sempre”. Inoltre, l’attivazione della SIM ha un costo unico di 9,99€ e può essere completata in pochi minuti.

Perfetta per chi viaggia

Con Giga 180, Iliad supporta i tuoi viaggi grazie a minuti, SMS e Giga utilizzabili in Europa, oltre alla possibilità di chiamare gratuitamente in numerosi Paesi. Questo rende l’offerta ideale per studenti Erasmus, professionisti e viaggiatori frequenti. Per conoscere l’offerta completa di Iliad clicca qui.