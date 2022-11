Giga illimitati e un anno di Amazon Prime gratis con WindTre Fibra

WindTre Fibra offre un’interessante promozione per coloro che attiveranno il servizio Internet a casa: 12 mesi di abbonamento gratuito Amazon Prime Video. Chi è già cliente mobile dell’operatore, pagherà di meno.

Le tariffe per la linea di casa sono di quattro tipologia, ma una in particolare è la più conveniente di tutti. Vediamo i costi e i servizi.

WindTre Fibra e Amazon Prime insieme

L’offerta WindTre più conveniente ha un costo mensile di 26,99 euro, che diventa di 22,99 euro per chi possiede già una SIM mobile del gestore.

La tariffa Fibra sul fisso prevede GIGA illimitati per tutto il nucleo familiare e Internet senza limiti. Inoltre questa offerta prevede le chiamate illimitate su tutti i numeri fissi e mobili se viene attivata cliccando qui.

Con l’offerta è incluso il modem Wi-Fi 6. La velocità di navigazione in download arriva fino a 1 GBPS. Come dicevamo, è previsto un anno di abbonamento gratuito ad Amazon Prime Video.

Con il servizio streaming di Amazon si potranno seguire serie TV e film di grande successo, come LOL, The Wilds e The boys.

Inoltre, per chi ama lo sport e in particolar modo il calcio, potrà seguire ogni mercoledì la partita più importante degli ottavi di finale di Champions League, che riprenderà a metà febbraio.

Si potrà anche approfittare delle consegne illimitate in 1 giorno per circa 2 milioni di articoli, senza pagare costi aggiuntivi.

Per chi vuole arricchire ulteriormente l’offerta streaming, oltre a quello streaming gratuito di Amazon, potrà attivare al costo di 33,99 euro al mese Super Fibra & Netflix.

Ecco il riepilogo dell’offerta a 26,99 euro al mese:

Fibra fino a 1 Gigabit.

Modem Wi-Fi 6 incluso.

Chiamate illimitate incluse.

12 mesi di Prime Video.

Nel caso in cui l’abitazione non fosse ancora stata raggiunta della Fibra FTTH oppure ha raggiunto le cosiddette “aree bianche”, i costi potrebbero differire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.