Gigabyte e Corsair: SSD fino a 5 GB/s con PCIe 4

Con la presentazione delle sue nuove CPU Ryzen basate sull’architettura Zen 2, AMD questa settimana ha ufficialmente introdotto anche il supporto a PCIe 4.0. Tra i primi produttori di unità SSD NVMe in grado di sfruttarne al meglio le performance ci sono Gigabyte e Corsair. Entrambi hanno approfittato dell’attenzione mediatica rivolta al Computex 2019 per i rispettivi annunci.

AORUS NVMe Gen4 SSD

La AORUS NVMe Gen4 SSD proposta da Gigabyte è in grado di arrivare fino a 5 GB/s in lettura e 4,4 GB/s in scrittura. Un notevole incremento di prestazioni in confronto a quelle offerte ad esempio da Samsung 970 EVO, una delle unità NVMe (Non-Volatile Memory) migliori ad oggi presenti sul mercato. Si basa sul controller Phison PS5016-E16 e su chip di memoria 3D TLC NAND flash prodotti da Toshiba. Come si può vedere dall’immagine allegata di seguito, la struttura è circondata da un corpo progettato in modo da favorire la dissipazione del calore generato durante le fasi di utilizzo più intense.

Arriverà nel mese di luglio, proposta nei tagli da 1 e 2 TB e darà il meglio di sé in accoppiata con la scheda madre Gigabyte X570 dotata di uno dei processori AMD Ryzen citati in apertura. Non ancora annunciato il prezzo di vendita, ma quasi certamente non si tratterà di un esborso contenuto.

Corsair MP600 NVMe SSD

Stesso controller per la Corsair MP600 NVMe SSD, con performance quasi in linea con quelle appena descritte: si ferma a 4,95 GB/s in lettura e a 4,25 GB/s in scrittura. La differenza sarà con tutta probabilità impercettibile se non affidandosi a benchmark o test dedicati. Anche in questo caso dall’immagine si può notare l’accorgimento impiegato per il raffreddamento.

Il debutto sul mercato è fissato per il mese di luglio, a livello internazionale, con prezzi non ancora resi noti in via ufficiale. Corsair offrirà ad ogni modo cinque anni di garanzia per la sua unità all’atto dell’acquisto.