Computex 2019: le novità annunciate da Dell

Ondata di annunci anche da Dell in occasione dell’evento Computex 2019 che si sta svolgendo a Taipei. L’azienda statunitense ha rinnovato una buona parte del proprio catalogo, con l’introduzione di prodotti destinati a diversi segmenti di mercato: da quelli per il settore consumer alle soluzioni indirizzate ai professionisti, senza dimenticare gli appassionati di gaming con la linea Alienware. In questo articolo ci concentriamo su quelli portatili.

I nuovi Dell XPS 13 2-in-1 e XPS 15

Partiamo da XPS 13 2-in-1 e XPS 15 che fanno della versatilità uno dei loro principali punti di forza. Il più piccolo può essere dotato dei processori Intel di decima generazione, mentre quello più grande si ferma alla nona generazione delle CPU. Il display ha pannello edge-to-edge con aspect ratio 16:10 ed è disponibile nei formati FHD+ o UHD+. Per quanto riguarda lo chassis, la scelta del materiale impiegato è ricaduta sull’alluminio.

Dell Inspiron 13 5000 e 15 7000

Per quanto concerne la gamma Inspiron focalizziamo l’attenzione su Inspiron 13 5000 e Inspiron 15 7000. Sono laptop che danno priorità alle performance, con CPU Intel Core serie H di nona generazione affiancate da una RAM DDR4 che arriva a 16 GB e scheda video NVIDIA GTX 1650. Realizzati con una scocca in lega di magnesio, offrono tra le altre cose il lettore di impronte digitali e la tecnologia Adaptive Thermals che regola dinamicamente la dissipazione del calore a seconda della modalità di utilizzo.

Dell Vostro 13 5000 e 15 7000

Presentati a fine aprile alla Small Business Week, i nuovi Vostro 13 5000 e Vostro 15 7000 puntano al segmento business. Nascondono al loro interno i processori Intel Core della serie H (6-core) e chip grafico GeForce GTX 1650, offrendo ampie possibilità di personalizzazione, soprattutto per quanto riguarda lo storage.

Dell Precision 7540 e 7740, workstation mobile

Passiamo alle woskstation mobile Precision 7540 e Precision 7740. La prima offre uno schermo da 15,6 pollici, la seconda un pannello più ampio da 17,3 pollici, offrendo una potenza di calcolo sufficiente per gestire con disinvoltura le applicazioni di realtà virtuale e intelligenza artificiale. Il modello più grande è disponibile con cover realizzata in fibra di carbonio e con una scheda tecnica che non scende a compromessi in termini di prestazioni: è possibile scegliere processori Intel Xeon E o unità 8-core della linea Intel Core di nona generazione, fino a 128 GB di RAM, SSD che arrivano a 8 TB di capacità e scheda video NVIDIA Quadro RTX.

Alienware m15 e m17 per il gaming

La carrellata si conclude con due dispositivi per il gaming: Alienware m15 e Alienware m17. Con schermi da 15 e 17 pollici, sono caratterizzati da un design che taglia con il passato, come si può notare dall’immagine allegata qui sotto. Alla dotazione di processori Intel Core e GPU NVIDIA GeForce si aggiunge la tecnologia Tobii che monitora il movimento degli occhi e display con refresh rate che arriva a 240 Hz.

Chiudiamo con le informazioni fin qui rese note in merito a prezzi e disponibilità.