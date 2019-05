HP Envy Wood, il primo convertibile in legno

Anche HP è tra le realtà che hanno scelto l’evento Computex 2019 di Taipei per presentare le loro novità hardware. Per l’azienda di Palo Altro spicca la HP Envy Wood Series, una gamma di laptop e convertibili che, come si può intuire già dal nome, utilizza un materiale piuttosto particolare per le finiture della scocca: il legno. È disponibile nei modelli Envy 13, Envy x360 13, Envy x360 15 ed Envy 17.

HP Envy Wood Series

Le specifiche tecniche rimangono quelle già viste per le più tradizionali edizioni in metallo dei portatili con processori Intel Core o AMD Ryzen di seconda generazione affiancati da GPU Radeon Vega e lettore di impronte digitali per l’autenticazione. Non manca nemmeno il Webcam Kill Switch, un pulsante fisico che toglie l’alimentazione al sensore d’immagine, così da garantire un livello di tutela aggiuntivo per la privacy.

L’acquirente può scegliere tre combinazioni differenti per la finitura: Nightfall Black con Natural Walnut, Ceramic White con White Birch e Natural Silver con Pale Birch. Il produttore sottolinea che in ogni caso ciascun modello è unico, grazie alle venature sempre differenti del materiale utilizzato.

Lato software il sistema operativo è Windows 10 con assistente virtuale Alexa integrato. A questo si aggiunge la tecnologia Modern Standby per proseguire con alcune attività (email, musica, calendario) anche quando il PC viene sospeso. La HP Envy Wood Series arriverà sul mercato in autunno, con prezzi non ancora annunciati.

HP Elite x2 G4 e gli altri

Presentato anche HP Elite x2 G4 (nell’immagine qui sotto), il primo dispositivo 2-in-1 destinato al segmento business con tastiera ricoperta in pelle. Debutterà in agosto a 1.499 dollari per la configurazione base.

Ci sono poi il convertibile HP EliteBook x360 1030 G4 (a luglio da 1.449 dollari) con moduli 4G-LTE, WiFi 6 e Bluetooth 5 indirizzato a chi desidera essere produttivo in mobilità, HP EliteBook x360 1040 G6 da 14 pollici (a luglio da 1.499 dollari) con batteria in grado di assicurare fino a 24 ore di autonomia con una sola ricarica, HP Mini-In-One 24 con design modulare per il segmento desktop e HP EliteDesk 800 G5 Desktop Mini PC che fa il suo ingresso nel catalogo all-in-one.