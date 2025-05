Gigaset A116 a soli 19€: il telefono cordless semplice e affidabile

Perfetto per chi desidera un telefono essenziale senza spendere molto, facile da usare e sempre pronto all’uso, Gigaset A116 è un cordless pensato per semplificare le comunicazioni quotidiane in casa o in ufficio. Ti segnaliamo che in questo momento è disponibile in offerta su eBay a un prezzo molto conveniente, completo di tutto il necessario per l’utilizzo immediato. Vediamo quali sono i suoi punti di forza e perché conviene approfittarne.

Telefono cordless? L’offerta su Gigaset A116

Tra le sue caratteristiche migliori troviamo i pulsanti ergonomici con punti di pressione ben definiti per una composizione intuitiva, una rubrica integrata da 50 contatti in cui salvare quelli chiamati più di frequente e una lunga durata della batteria, con fino a 12 ore di conversazione e 130 ore in standby per poterlo portare ovunque senza preoccupazioni. È alimentato da 2 pile AAA ricaricabili, incluse nella confezione, insieme alla stazione base su cui posizionarlo. La qualità è quella tipica del marchio, come sempre Made in Germany. Scopri di più nella scheda completa.

Per iniziare a utilizzarlo è sufficiente collegare la stazione base alla presa telefonica (a muro oppure al router) e a quella elettrica: così il telefono cordless è subito operativo. Inoltre, grazie alla tecnologia ECO DECT, Gigaset A116 consuma poca energia e riduce le emissioni elettromagnetiche quando non è in uso. Non perdere l’occasione e acquistarlo in sconto al prezzo di soli 19,99 euro.

A proporre l’affare è uno dei più noti e apprezzati venditori professionali italiani tra quelli attivi su eBay con uno storico di oltre 187.000 recensioni ricevute dai clienti, positive al 100%. Se lo ordini adesso arriverà a casa tua entro un paio di giorni con la spedizione gratuita. Per l’eventuale restituzione con rimborso completo della spesa avrai a disposizione un mese.