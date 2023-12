Gigolò per caso: dove guardare la nuova serie con Christian De Sica

Il periodo di Natale è l’occasione giusta per passare qualche ora di relax guardando Gigolò per caso. Si tratta della nuova serie italiana, con Christian De Sica, Pietro Sermonti e Ambra Angiolini, disponibile da questa settimana.

Per guardare Gigolò per caso basta collegarsi ad Amazon Prime Video. La piattaforma di streaming di Amazon è accessibile, senza costi aggiuntivi, per tutti gli utenti Amazon Prime. Per i nuovi utenti c'è la possibilità di attivare un mese di prova gratuita.

Da questa settimana, è disponibile in strema ing su Prime Video la nuova serie Gigolò per caso, con Christian De Sica, Pietro Sermonti e Ambra Angiolini. Si tratta di una produzione Amazon Studios che si articola in un totale di 6 episodi, tutti già disponibili su Prime Video.

Da questa settimana, è disponibile in streaming su Prime Video la nuova serie Gigolò per caso, con Christian De Sica, Pietro Sermonti e Ambra Angiolini. Si tratta di una produzione Amazon Studios che si articola in un totale di 6 episodi, tutti già disponibili su Prime Video.

Gigolò per caso è, senza dubbio, una delle novità più interessanti del periodo di Natale per il settore della TV in streaming. Si tratta di una vera e propria miniserie: con 6 episodi, infatti, c’è la possibilità di una maratona natalizia, guardando, una dopo l’altra, tutte le puntate.

Il trailer di Gigolò per caso

Ecco il trailer ufficiale di Gigolò per caso, ora disponibile su Prime Video, in streaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.