Gimbal Snoppa Atom, così è al miglior prezzo di sempre

Prima uno sconto del 31% per portare il prezzo vicino al migliore di sempre, quindi un coupon da 10 euro ulteriori per iniziare l’anno con una valida opportunità: chi sta cercando uno stabilizzatore per smartphone o GoPro, con il quale aumentare considerevolmente la qualità dei video che si stanno girando per diletto o per lavoro, con appena 91,14 euro ha l’opportunità servita.

Gimble, sconto super di inizio anno

Lo Snoppa Atom Foldable disponibile in queste ore su Amazon ha un prezzo di grande appetibilità poiché parte da 147 euro, scende a 101,14 in queste ore di “offerta lampo” e può essere ulteriormente decurtato di 10 euro con un semplice click su “applica coupon” prima di metterlo nel carrello. L’operazione è semplice e garantisce di scendere anche al di sotto di quello che era stato il prezzo dell’offerta durante il recente Black Friday.

Il dispositivo è completo di tutto: peso di appena 439 grammi, rotazione possibile di 360 gradi, giunto cardanico a 3 assi di buona stabilità e capacità di tracciamento del volto per migliorare la resa durante le riprese. L’autonomia può arrivare a 24 ore di lavoro e grazie al caricamento wireless può fungere da caricatore dello smartphone durante i minuti di ripresa (garantendo peraltro piena autonomia di carica anche allo smartphone attivo nelle registrazioni).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.