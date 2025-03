GIMP 3.0.2: il primo aggiornamento con diverse correzioni ell'editor

A soli sette giorni dal rilascio della versione 3.0, gli sviluppatori di GIMP, il conosciutissimo editor di fotoritocco open source, hanno rilasciato il primo aggiornamento software, vale a dire GIMP 3.0.2. Questo si concentra principalmente sulla risoluzione di bug e sul miglioramento della stabilità, senza novità importanti, occupandosi a tal proposito di affinare l’esperienza d’uso complessiva.

GIMP 3.0.2: il primo aggiornamento con diverse ottimizzazioni

Con GIMP 3.0.2 gli sviluppatori hanno deciso di riprendere una strategia adottata prima della versione 2.10, ovvero riservare l’aggiunta di nuove caratteristiche alle release minori, limitandosi a perfezionare le funzioni già esistenti nei rilasci minori, come questo. Motivo per cui la versione 3.0.2 si dedica a eliminare piccoli problemi tecnici, correggere errori e rendere l’interfaccia più fluida e affidabile per gli utenti.

Tra le correzioni più significative spicca la soluzione a un crash che si verificava selezionando i pennelli nella vista a griglia delle icone, un problema riscontrato su alcune piattaforme specifiche come macOS e le versioni Flatpak dell’editor. Gli sviluppatori hanno spiegato che identificare la causa ha richiesto un’attenta analisi, dato che il difetto non si manifestava su tutti i sistemi operativi.

Inoltre, GIMP 3.0.2 risolve poi altre problematiche legate al packaging e alla configurazione: sono stati ripristinati elementi fondamentali come i plug-in Python e i controlli per gli aggiornamenti automatici su Windows, mentre su macOS sono stati corretti problemi con filtri di visualizzazione e selettori di colore mancanti. Questi interventi assicurano che le funzionalità chiave tornino a essere pienamente operative.

Un altro aspetto migliorato è la coerenza dell’interfaccia grafica. Le differenze nei temi di sistema tra vari OS causavano discrepanze visive, ora risolte grazie a regole specifiche che uniformano lo stile, rendendo GIMP più armonioso indipendentemente dalla piattaforma utilizzata.

Infine, è stato ritirato un aggiornamento pensato per migliorare il supporto ai tablet, poiché causa di problemi indesiderati sulla sensibilità alla pressione di alcuni dispositivi. Gli sviluppatori hanno intenzione di rivedere questa patch in futuro, per garantire una rilevazione precisa dello stilo senza compromettere altre funzionalità. Il download di GIMP 3.0.2 è disponibile sia dal sito ufficiale che tramite i vari gestori pacchetti, come Flatpak o Microsoft Store.