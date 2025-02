GIMP 3.0 vicino al rilascio con la nuova versione RC 3

Lo sviluppo di GIMP 3.0 procede spedito verso la versione stabile, dopo che è stata da poco resa disponibile la versione anteprima RC 3, la quale dovrebbe essere l’ultima prima dell’uscita ufficiale della nuova versione. Il software per l’editing di fotografie si pone come alternativa totalmente gratuita e open source ad Adobe Photoshop, da cui proprio nella nuova versione prende maggiormente spunto per quanto riguarda interfaccia e strumenti.

Su GIMP 3.0 RC 3 sono state apportate nuove modifiche in modo da garantire un corretto funzionamento con la nuova revisione del toolkit GTK 3.24.48. Oltre a ciò sono presenti miglioramenti per quanto riguarda il grafico delle immagini, oltre a modifiche per la proiezione thread-safe, miglioramenti ai plug-in, correzioni per quanto riguarda la gestione del formato file Adobe PSD. La build AppImage del software di editing viene ora anche considerata come ufficiale.

Passando a GTK 3, l’interfaccia beneficia delle correzioni bug di quest’ultima versione per una maggiore stabilità, che vanno a risolvere dei crash con Wayland quando venivano trascinati i livelli, oltre a dei glitch di testo in alcuni widget.

Per quanto riguarda invece il grafico delle immagini di GIMP 3.0, gli utenti saranno ora in grado di impilare un filtro sopra l’altro. I filtri funzionano solitamente con un formato ad alta profondità in bit, in modo che le informazioni delle immagini non vengano perse. Precedentemente tuttavia, ogni filtro veniva convertito nella profondità in bit dell’immagine originale, con una possibile perdita delle informazioni. Questo problema è adesso stato risolto, convertendo soltanto nel formato dell’immagine durante l’unione del filtro.

La nuova release candidate apporta poi modifiche alla protezione thread-safe, risolvendo situazioni in cui, delle operazioni che non rientravano in tale contesto, potevano causare dei thread che interferivano tra loro quando il PC procedeva a usarne di più per ottimizzare il lavoro.

Il resto dei dettagli sulle modifiche a GIMP 3.0 RC3 sono disponibili nella lista dei cambiamenti della pagina web ufficiale, da cui è anche possibile scaricare e provare la versione anteprima.