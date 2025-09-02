GIMP 3.1.4 riporta in vita un'idea pensata nel 2006

GIMP 3.1.4, l’ultima versione da poco rilasciata del noto software di fotoritocco gratuito e open-source, introduce interessanti funzionalità che riportano in vita vecchie idee concepite nel 2006. Queste riguardano nello specifico i “livelli collegati” e i “livelli vettoriali”, insieme a miglioramenti all’interfaccia utente e nuove opzioni per gli strumenti di editing.

GIMP 3.1.4 introduce i livelli collegati e i livelli vettoriali

Tra le novità più interessanti di GIMP 3.1.4 c’è il supporto iniziale per i livelli collegati. Questa funzione consente di collegare file di immagine esterni, come file SVG, direttamente come livelli all’interno di un progetto. Ad esempio, un file SVG modificato in Inkscape si aggiornerà automaticamente all’interno dell’editor, garantendo un flusso di lavoro fluido e dinamico. Si tratta di una funzionalità che mira a rendere più semplice l’utilizzo congiunto di software di grafica, entrando completamente in funzione nella prossima versione 3.2.

Un’altra importante aggiunta è il supporto per i livelli vettoriali: questi permettono di creare forme personalizzabili con proprietà di riempimento e contorno. In questo modo è possibile applicare modifiche non distruttive, preservando la nitidezza delle immagini anche dopo molteplici cambiamenti al percorso della forma. La funzione, nata nel 2006 tramite il progetto Google Summer of Code, rappresenta un’interessante strumento che può garantire maggior flessibilità nell’editing delle immagini.

Oltre alle due funzionalità principali, GIMP 3.1.4 porta con sé una serie di aggiornamenti all’interfaccia e agli strumenti, tra cui:

GEGL Filter Browser: un nuovo browser per i filtri, anch’esso sviluppato con il programma Google Summer of Code.

Supporto per MyPaint Brushes 2, per migliorare l’esperienza d’uso nel disegno digitale.

Aggiornamenti allo strumento testo per una gestione più intuitiva dei font.

Importazione di immagini JPEG 2000 firmate e texture non-DXT PAA.

Miglioramenti nella gestione delle immagini TIFF, per una maggiore compatibilità e prestazioni.

Ottimizzazioni all’interfaccia utente e correzioni di bug.

GIMP 3.1.4 è disponibile per il download direttamente dal sito ufficiale GIMP.org, dove è anche possibile trovare la lista completa dei cambiamenti.