GIMP: il tutorial in italiano che cercavi

GIMP è uno dei più popolari (se non il più popolare) software gratuito e open source di grafica e fotoritocco. Spesso associato come “rivale” o “alternativa” al più professionale Adobe Photoshop, anche GIMP si difende bene e sa il fatto suo quando si parla di qualità, strumenti e funzionalità. Se sei capitato qui, però, significa che sei alla ricerca di un tutorial in italiano completo e dedicato a tutti i principianti o comunque coloro che vogliono muovere i loro primi passi tra finestre e pennelli di GIMP.

“Corso di GIMP per principianti” di CG ACADEMY è ciò che fa al caso tuo. Un corso rapido e completo, realizzato da una scuola di formazione che si occupa di computer grafica che può vantare quasi 8.000 utenti sulla piattaforma Udemy. Le lezioni sono 11, on-demand e ad accesso illimitato: ciò significa che puoi accedere agli insegnamenti in qualsiasi momento, per sempre e dai dispositivi che più preferisci, che sia il tablet, lo smartphone o la smart TV.

Il corso è suddiviso in due sezioni. Nella prima si parlerà dei fondamenti di fotografia, dove imparerai – appunto – le basi della fotografia affinché lo studente abbia chiari i concetti prima di intervenire sull’immagine digitalmente. Nella seconda sezione si arriva al succo del corso, dove imparerai a operare con efficacia e professionalità partendo dalle basi e man mano imparando sempre più azioni, dagli effetti al fotoritocco fino alla correzione colore.

Per accedere a “Corso di GIMP per principianti” non servono particolari requisiti, soltanto una conoscenza minima dell’uso di un computer e ovviamente GIMP installato. Grazie alla promozione a tempo limitato, puoi ottenere il corso in offerta al prezzo speciale di 16,99 euro: clicca qui per essere indirizzato alla pagina dedicata e accedere allo sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.