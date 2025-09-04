GIMP: un nuovo plugin integra l'IA generativa Google Gemini

Uno sviluppatore open-source indipendente ha da poco annunciato Dream Prompter, un innovativo plug-in per GIMP in grado di integrare nell’editor il prompt di immagini Google Gemini 2.5 Flash Image. Questo strumento, creato con l’ausilio dell’IA Claude, permette all’editor di foto di portarsi alla pari per quanto riguarda le funzionalità IA con le alternative come Adobe Photoshop, il quale ne integrano le funzioni ormai da alcuni anni.

Dream Prompter: il plug-in che porta l’IA generativa di Google Gemini su GIMP

Dream Prompter è un plug-in open-source che consente agli utenti di GIMP di sfruttare le capacità di Google Gemini 2.5 Flash Image, ovvero il più recente modello di intelligenza artificiale per la generazione di immagini, sviluppato da Google. Gli utenti possono inserire un prompt AI direttamente all’interno dell’editor per generare nuove immagini o modificare quelle esistenti, in maniera rapida e intuitiva.

L’utilizzo di Dream Prompter richiede però una chiave API di Google Gemini, che permette di accedere alle funzionalità avanzate del modello AI. Una volta configurato, è possibile sbizzarrirsi come si vuole, inserendo i prompt per la generazione di qualsivoglia immagine.

Il plugin è, come anticipato prima, anche una grande opportunità per un editor di immagini gratuito e open-source, come questo, di arricchire in maniera importante le sue funzionalità, oltre a offrire uno strumento potente e versatile come un’IA generativa, direttamente all’interno dell’interfaccia.

L’utilizzo dell’IA Claude, come ausilio per la programmazione del plugin, rappresenta un curioso retroscena, poiché si tratta di un modello di intelligenza artificiale concorrente che però ha dato una grossa mano nel realizzare un’estensione che si integra molto bene con l’editor.

Per chi volesse provarlo, il plug-in è completamente gratuito e disponibile per il download attraverso la pagina dedicata su GitHub. Lo sviluppatore ha anche condiviso un post sul blog ufficiale, dove gli utenti possono trovare una pratica guida completa e tutte le informazioni necessarie per iniziare a usarlo all’interno dell’editor.