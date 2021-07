Gioca a livello professionale con il mouse TUF M5 di Asus a meno di 20 euro

Oggi vogliamo suggerirvi un ottimo mouse da gaming che, con meno di 20 euro, vi permette di ottenere una periferica di livello professionale. Stiamo parlando dell’Asus TUF M5, un mouse entry level, ma dalle caratteristiche davvero eccellenti per chi desidera giocare a livello competitivo.

Mouse da gaming Asus TUF M5: caratteristiche tecniche

Partiamo subito dal design, studiato per agevolare i movimenti della mano, senza sacrificare la precisione. Le due superfici in gomma laterali, infatti, migliorano il grip per il massimo controllo, mentre i piedini in teflon garantiscono 250km di utilizzo. Si tratta di un mouse ideale soprattutto per finger e claw grip, pur adattandosi ai palm grip che però potrebbero trovarlo leggermente compatto. Per i due click Asus ha optato per degli interruttori Omron da 50 milioni di click, tra i migliori in assoluto attualmente in commercio. Il sensore invece è un PixArt 3327 da 6200 DPI estremamente preciso ed affidabile. Parliamo di un prodotto che seppur dal costo estremamente accessibile, ha tutti i numeri per ottenere un livello di prestazioni altrettanto alto.

La dotazione prevede un totale di 6 pulsanti, naturalmente programmabili attraverso il software dedicato. Non sarà un problema registrare macro, assegnare funzioni specifiche o i comandi della tastiera ai due tasti laterali, per una maggiore facilità d’accesso. Non manca neanche una zona di illuminazione RGB sul dorso, anche in questo caso completamente personalizzabile e sincronizzabile attraverso AuraSync. Presente anche il tasto diretto per la regolazione dei DPI, che permette di passare al volo da una risoluzione all’altra con un tocco. Chiude la memoria integrata che permette di salvare i profili direttamente all’interno del mouse. In Questo modo potrai usare le tue impostazioni personali su qualsiasi PC, senza la necessità di alcun software dedicato. Insomma, un mouse poco dispersivo, per chi vuole una periferica essenziale, ma di qualità per godere al meglio dei propri giochi.

Grazie ad uno sconto del 20% il mouse è acquistabile su Amazon a soli 19,99 euro.