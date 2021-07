Gioca ai massimi livelli con il mouse Corsair M55 RGB scontato del 40%

Se sei alla ricerca di un buon mouse da gioco, oggi Amazon propone un’offerta davvero interessante su uno dei più apprezzati. Stiamo parlando del Corsair M55 RGB, un mouse ultraleggero adatto a qualsiasi attività, ma pensato soprattutto per i giocatori di first person shooter (fps).

Mouse gaming Corsair M55 RGB: caratteristiche tecniche

Partiamo dal design, uno degli aspetti più interessanti del mouse. Il peso è di soli 86 grammi con una forma simmetrica che permette l’utilizzo sia con la mano destra che con quella sinistra. Ai due lati, inoltre, sono presenti due superfici texturizzate per migliorare il grip ed avere un controllo maggiore per movimenti più precisi. Due le zone di illuminazione RGB, una per il logo e l’altra per l’indicatore dpi, naturalmente personalizzabili attraverso il software iCUE. La rotellina è completamente gommata e piuttosto silenziosa oltre che fluida. Un ottimo lavoro da parte di Corsair sul piano del confort e della funzionalità, oltre che del peso, che rendono questo mouse uno dei più maneggevoli e versatili del mercato.

Passando sull’aspetto un po’ più tecnico invece, troviamo un sensore ottico da 12.400 DPI. Grazie al software è possibile personalizzare 5 livelli di risoluzione tra cui switchare rapidamente tramite il tasto dedicato. La dotazione dei tasti prevede 8 pulsanti, anche questi completamente personalizzabili attraverso il software di Corsair. È possibile assegnare funzioni specifiche ad ogni pulsante, piuttosto che registrare macro o assegnare una qualsiasi delle funzioni della tastiera. Inoltre, si tratta di un dispositivo plug and play, utilizzabile quindi a prescindere dalla presenza o meno del software dedicato. Un’ottima soluzione per chi cerca un mouse prestazionalmente adatto al gioco competitivo, ma senza spendere cifre notevoli.

Grazie ad un’offerta a tempo, infatti, il mouse può essere acquistato su Amazon a soli 29,99 euro con uno sconto del 40% sul prezzo di listino, per un risparmio di ben 20 euro.