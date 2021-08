Gioca ai massimi livelli con meno di 30 euro grazie al mouse HP OMEN Vector

Se sei alla ricerca di un buon mouse da gaming, ma che non costi un troppo, oggi abbiamo un’interessante offerta per te. Si tratta del mouse HP OMEN Vector USB, un mouse dalle prestazioni professionali, ma proposto ad un prezzo incredibile.

Mouse gaming HP OMEN Vector USB: caratteristiche tecniche

Il Vector ha un design piuttosto semplice, dedicato ai destrorsi, con due superfici texturizzate ai lati per un maggiore grip. La forma, seppur compatta e ben studiata per il massimo confort, si adatta soprattutto per i giocatori palm grip. Tuttavia, grazie ad un peso piuttosto contenuto ed una linea snella, potrebbe risultare un’ottima soluzione anche per claw gripper e finger gripper. I tasti destro e sinistro sono dotati di switch meccanici garantiti per 50 milioni di clic, mentre il cavo intrecciato offre la giusta robustezza e durabilità per resistere alle sollecitazioni, soprattutto dei giochi più frenetici.

Ad offrire controllo e, soprattutto, precisione ci pensa il sensore Radar Sensor 3 di OMEN con una risoluzione massima di 16.000 DPI. Naturalmente la risoluzione può essere personalizzata su diversi livelli, mentre il tasto dedicato permette di switchare rapidamente tra i valori preimpostati. Molto interessante anche il peso regolabile, grazie a 5 pesi per 25 grammi complessivi. Questo garantisce una maggiore versatilità, riuscendo ad adattare il mouse alle esigenze del singolo giocatore, per una precisione superiore. Due le zone di illuminazione, una sul dorso e l’altra sulla rotella, naturalmente RGB e personalizzabili attraverso OMEN Command Center. Da qui potremo anche personalizzare tutta la dotazione di tasti, assegnando funzioni specifiche o macro. Insomma, un prodotto di grande qualità, che non rinuncia a nulla, ideale per i giocatori competitivi o professionisti.

Grazie ad uno sconto del 46% il mouse è acquistabile su Amazon a soli 26,99 euro con un risparmio di ben 23 euro sul prezzo di listino.