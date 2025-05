Gioca d'anticipo: scopri l'offerta Eni per cambiare caldaia e risparmiare

Eni Plenitude lancia una nuova offerta che ti permetterà di cambiare caldaia con una soluzione di ultima generazione a prezzi super convenienti. Con la promozione Ogni Ambiente, a partire da 99,96 euro al mese per 24 mesi potrai avere la caldaia EGEL32x con termostato smart, con sopralluogo, installazione standard e prima accensione già inclusi nel prezzo, oltre alla convenzionale garanzia di 2 anni.

Una nuova caldaia ti permetterà di migliorare l’efficienza nella gestione del riscaldamento e dell’acqua calda, con un risparmio evidente in bolletta nel lungo periodo. Questa caldaia ad alta efficienza ti darà modo di ridurre i consumi fino al 30% su base annuale, facendo il confronto con una vecchia caldaia non a condensazione.

La caldaia EGEL32x è un vero portento di ultima generazione dotata di ampio display touchscreen e termostato HiComfort smart per gestire tutte le funzioni anche da smartphone o con la voce o in maniera integrata con il tuo sistema di domotica.

Il valore è di 2.399 euro IVA inclusa con la possibilità di pagarla in 24 rate a tasso zero a partire da 99,96 euro al mese. Per avere maggiori informazioni e concordare un sopralluogo ti basterà aprire la pagina sul sito ufficiale e cliccare su “Voglio essere contattato“. Riceverai la proposta contrattuale, potrai fissare l’appuntamento per il sopralluogo e infine, se l’esito sarà positivo, procedere a installazione e collaudo della caldaia.