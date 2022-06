I giochi Xbox sulle Samsung Smart TV, senza console

Il protrarsi della crisi dei chip rende difficoltoso trovare le console? Nessun problema, si punta sul cloud gaming. È questa la visione di Microsoft, che oggi ha annunciato alcune importanti novità legate all’ecosistema Xbox. Quella che forse è destinata a far più clamore riguarda l’esordio dell’applicazione che consentirà di giocare centinaia di titoli, anche quelli di ultima generazione come Halo Infinite e Forza Horizon 5, direttamente sulle Samsung Smart TV. Due i requisiti richiesti: una connessione Internet sufficientemente veloce e l’abbonamento a Game Pass Ultimate.

I modelli di televisori compatibili sono quelli commercializzati nel 2022 dal brand ovvero Neo QLED 8K, Neo QLED 4K, QLED e Smart Monitor.

Il cloud gaming di Xbox sulle Smart TV di Samsung

Il debutto non è immediato, ma l’attesa non sarà lunga: in Italia arriverà il 30 giugno. Come si legge nel comunicato stampa di presentazione, grazie a questa partnership i gamer avranno accesso immediato ai loro giochi preferiti con un’esperienza di gioco fluida .

Non appena disponibile, l’app potrà essere scaricata dal Gaming Hub (o Media Hub) del televisore. Occorrerà poi eseguire l’autenticazione con il proprio account Microsoft e connettere un controller Bluetooth. Gli abbonati al servizio Game Pass Ultimate potranno così lanciarsi subito nell’esecuzione dei titoli presenti all’interno del catalogo.

Siamo molto entusiasti di ciò che questo passo significa per tutti i giocatori là fuori. Con questo rollout, rendiamo più semplice che mai giocare ai titoli sui dispositivi già in vostro possesso. Con solo Xbox Game Pass Ultimate e un controller, potete entrare nel mondo del gaming e connettervi ai vostri amici, così come alla community di Xbox.

Microsoft ha già reso noto l’intenzione di estendere in futuro la partnership ad altri marchi, senza però al momento specificare quali. Chiudiamo con le parole di Phil Spencer, CEO della divisione Gaming.

Vogliamo che chiunque possa integrarsi con gioia nella vasta community del gaming, e l’aggiunta dell’app Xbox agli Smart TV è un altro passo verso il raggiungimento di questo obiettivo. Per questo siamo entusiasti di questa partnership con Samsung, leader mondiale del mercato dei TV, che ci consente di ampliare l’utenza di Xbox. La collaborazione con Samsung ci ha consentito di aumentare l’accesso al gaming e di accogliere nuovi giocatori nella nostra attiva community.

