Gioco Sicuro: l'app con tante risposte e poche domande

L'Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) ha annunciato una nuova app denominata “Gioco Sicuro” con la quale si tenta di promuovere il gioco legale e responsabile con due finalità: evitare il gioco illegale (con inevitabile immissione di denaro in circuiti di riciclaggio) e poter godere delle tutele – più o meno effettive – contro la ludopatia.

Quando Cupertino iniziò a promuovere il proprio App Store con il mantra “c'è un'app per tutto”, non era chiaro fino a che punto sarebbe potuta arrivare la rivoluzione mobile. Ora invece “c'è un'app per tutto” è esattamente il filo conduttore che porta all'offerta di servizi molteplici, non sempre efficaci, ma pur sempre in grado di offrire risposte a disposizione di chi ha in sé le domande pronte. Il dubbio è esattamente questo: l'app “Gioco Sicuro” risponde a domande esistenti o soltanto ad una operazione che rischia di produrre meritevoli risposte senza un'audience ad ascoltare?

Questa l'offerta dell'app a chi la installerà sul proprio smartphone:

la consultazione su mappa cartografica della rete di gioco autorizzata dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli. Scegliendo il gioco o i giochi di proprio interesse verranno mostrati sulla mappa gli esercizi autorizzati all’offerta di gioco selezionata. Nota bene: è possibile che un esercizio offra solo alcuni dei giochi per cui è stato autorizzato dall’ente regolatorio.

la verifica delle giocate effettuate ai fini del controllo della regolarità del gioco; i giocatori possono verificare che le giocate siano state effettuate in esercizi regolarmente autorizzati e pertanto risultino memorizzate nei sistemi di gioco e controllo dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli. Per alcune tipologie di gioco è possibile controllare anche lo stato e l'esito della giocata. Qualora una giocata non risulti registrata nelle basi dati dell'Agenzia, verrà presentata un'informativa per aiutare l'utente ad individuare eventuali anomalie.

la verifica degli orari consentiti di gioco per gli apparecchi con vincita in denaro (Slot e Videolottery). Gli enti locali hanno facoltà di limitare il gioco per tali tipologie di apparecchi in determinate fasce orarie. Per i comuni che hanno comunicato tali limitazioni, l'app "Gioco Sicuro" fornisce le fasce orarie in cui il gioco è consentito all'interno del proprio territorio.

Chi gioca sa se di fronte ha un gioco regolare o se sta mettendo a rischio anche la propria stessa possibilità di vincere? Soprattutto: si pone questo interrogativo mentre porta il suo denaro alla macchinetta o al servizio di scommesse? Chi gioca si chiede davvero se la fascia oraria sia protetta o semplicemente si abbandona alla sorte senza porsi troppi interrogativi?

L'app, disponibile su iOS e Android, ha il merito di produrre molte valide risposte. Difficilmente, però, sarà in grado di ottenere l'obiettivo più alto e valoroso: suscitare interrogativi in persone che di questo avrebbero soprattutto necessità.

Un aspetto interessante potrebbe arrivare in prospettiva: l'app potrebbe presto ospitare anche la verifica puntuale dei premi della Lotteria degli Scontrini, potenzialmente anche in ottica di quelle estrazioni flash che si è proposto di introdurre per favorire questo tipo di giocate. Al momento la funzione non è ancora attiva e per la Lotteria degli Scontrini il tempo utile rimanente non è più particolarmente significativo: un'idea che arriva forse troppo tardi, ma che è sul piatto per questo finale di annata.