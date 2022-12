Giornalisti sospesi su Twitter, interviene l'UE

Twitter ha sospeso per 7 giorni gli account di alcuni giornalisti per aver condiviso link agli account @ElonJet su altre piattaforme (Mastodon in particolare). La decisione è stata fortemente criticata da Věra Jourová, Vice Presidente della Commissione europea per i valori e la trasparenza. Se non rispetterà il Digital Services Act e il Media Freedom Act, l’azienda californiana riceverà pesanti sanzioni. Elon Musk ha intanto disattivato la funzionalità Spaces, dopo aver battibeccato con i giornalisti.

In seguito alla sospensione dell’account @ElonJet e quello del suo proprietario Jack Sweeney per la violazione delle nuove regole sul doxxing, alcuni noti giornalisti hanno condiviso tweet sull’argomento e link agli account @ElonJet su altri social network. Twitter ha quindi sospeso gli account dei giornalisti. La notizia è arrivata subito alla Commissione europea. Věra Jourová ha pubblicato questo tweet:

News about arbitrary suspension of journalists on Twitter is worrying. EU’s Digital Services Act requires respect of media freedom and fundamental rights. This is reinforced under our #MediaFreedomAct. @elonmusk should be aware of that. There are red lines. And sanctions, soon.

— Věra Jourová (@VeraJourova) December 16, 2022