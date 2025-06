Giovani e intelligenza artificiale: il 93% la usa, come i social

L’intelligenza artificiale generativa potrebbe entrare a far parte delle abitudini delle nuove generazioni tanto quanto i social network? È questa l’ipotesi avanzata dall’agenzia di comunicazione Heaven nel suo rapporto annuale Born AI, che analizza l’utilizzo degli strumenti AI da parte dei giovani tra i 18 e i 25 anni. Lo studio è stato condotto su 495 giovani.

Come i giovani usano l’intelligenza artificiale ogni giorno

Nel 2024, il rapporto aveva mostrato che l’85% dei giovani usava già l’intelligenza artificiale. Un anno dopo, il numero è salito ancora. Ora il 93% dice di aver usato almeno un servizio AI negli ultimi sei mesi. In pratica, non c’è differenza tra ragazzi (93%) e ragazze (94%).

Ma il dato più impressionante riguarda la frequenza. Il 42% dei giovani usa l’intelligenza artificiale almeno una volta al giorno. Rispetto ad appena il 21% nel 2024. Allo stesso tempo, l’uso settimanale è rimasto relativamente stabile, intorno al 35%.

I 10 strumenti più utilizzati dagli utenti più giovani sono:

ChatGPT : utilizzato dall’84,6% degli intervistati

: utilizzato dall’84,6% degli intervistati My AI (Snapchat): 43,4

Meta AI: 35,6

Gemini : 32,8

: 32,8 Copilot: 24,4

Gli utilizzi degli strumenti AI

Anche i giovani tra 18 e 25 anni seguono questa tendenza. Fanno le stesse cose di prima con l’AI, ma molto più spesso. Il motivo principale per cui usano l’intelligenza artificiale resta sempre lo stesso: cercare informazioni. Il 68% dice di farlo “spesso”, 8 punti in più rispetto all’anno scorso. Dopo la ricerca di informazioni, l’AI viene usata soprattutto per il lavoro o lo studio (61%), oltre che per avere una mano nelle cose di tutti i giorni. In forte aumento anche l’utilizzo per ottenere consigli personalizzati (41%). Anche l’uso da smartphone è cresciuto. Il 75% degli intervistati dichiara di avere un’app AI installata sul suo telefono.

L’AI prende piede anche sul lavoro

Proprio come l’anno scorso, scuole, università e ambienti di lavoro sono i contesti in cui l’intelligenza artificiale viene usata più facilmente e spesso. Ecco come studenti e professionisti stanno usando l’AI:

Scrittura di testi: utilizzata dal 61,6% dei giovani tra i 18 e i 25 anni.

Ricerca di informazioni: 60,2

Correzione di testi: 40,5

Traduzione: 50

Riassumere testi: 50%.

Inoltre, le risposte generate da agenti AI si collocano al quarto posto tra le fonti di informazione più affidabili, davanti a fonti consolidate come Wikipedia e i media tradizionali.

D’altra parte, l’uso sistematico di strumenti AI è accompagnato da un certo senso di disagio: il 48% degli studenti e degli alunni delle scuole secondarie ammette di aver già imbrogliato usando un’AI, ma il 54% ritiene che rifiutare di usare l’AI sarebbe uno svantaggio.

Tuttavia, lo studio evidenzia un dato significativo: l’intelligenza artificiale non è più confinata ai soli contesti professionali o scolastici. È entrata in modo stabile nella vita quotidiana di molti giovani. Il 71% di loro che afferma di risparmiare tempo nelle attività di tutti i giorni grazie all’AI.

In termini di uso personale, il rapporto Born AI evidenzia alcuni dati importanti: