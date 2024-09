My AI di Snapchat con funzione simile a Google Lens

In occasione dell’annuale Snap Partner Summit, Snapchat ha annunciato una serie di nuove funzionalità AI in arrivo sulla sua app.

Il chatbot My AI, già presente sulla piattaforma, è stato potenziato con capacità simili a quelle di Google Lens, consentendo agli utenti di ottenere risposte a query complesse inviate tramite snap. Sarà possibile, ad esempio, scattare una foto di un menu in lingua straniera e ottenere una traduzione in inglese.

Inoltre, è possibile scattare una foto di una pianta e inviarla al chatbot per scoprire come si chiama. Si potrà anche scattare una foto di un cartello di parcheggio per capire rapidamente se si può parcheggiare in un luogo specifico.

My AI di Snapchat integra funzioni per la ricerca visiva come Google Lens

L’implementazione di queste nuove funzionalità dimostra la volontà di Snapchat nel rendere My AI un assistente virtuale versatile e pratico, andando oltre il semplice intrattenimento. In passato, il chatbot era già stato arricchito con la possibilità di impostare promemoria e timer in-app.

Ora, con l’aggiunta di queste capacità di riconoscimento e interpretazione delle immagini, Snapchat mira a convincere gli utenti ad aprire l’app anche per specifiche esigenze di ricerca, competendo così con servizi come Google Lens.

Novità per i Ricordi e le Lenti alimentate dall’AI

Snapchat ha riservato ulteriori sorprese per gli abbonati premium di Snapchat+. La funzione “My Selfie” permetterà di applicare modifiche basate sull’intelligenza artificiale agli snap salvati nei Ricordi, aggiungendo didascalie e lenti creative. Sarà possibile, ad esempio, trasformare una propria foto in un dipinto rinascimentale.

Inoltre, gli utenti potranno creare immagini generate dall’AI che li ritraggono insieme ai loro amici in contesti immaginari, ad esempio nei panni di avvocati o nuotatori olimpici. Una nuova lente alimentata dall’AI, simile al popolare filtro per la vecchiaia di TikTok, mostrerà agli utenti come appariranno in futuro.

Videochiamate HD, Snap Mail e fusi orari nelle chat

Oltre alle innovazioni basate sull’intelligenza artificiale, Snapchat ha annunciato il lancio di videochiamate HD migliorate e dell’opzione Snap Mail, che consente di lasciare un messaggio ad un amico se non risponde alla chiamata. Per facilitare la comunicazione tra persone in diverse parti del mondo, l’app inizierà anche a mostrare i fusi orari locali nelle chat.