Gira il mondo con Saily, la eSIM che ti connette a internet

Se devi girare il mondo e non vuoi avere problemi di connessione a internet devi affidarti a Saily. Grazie alle sue eSIM con tariffe vantaggiose ti assicuri una connessione veloce ovunque tu sia, ideale per i tuoi viaggi all’estero. Conveniente, ti permette di acquistare la tariffa subito e attivarla pochi giorni prima della partenza. Scegli la destinazione e il piano ideale.

Con questa soluzione hai un servizio dati in tutto il mondo senza dover fare affidamento a una SIM fisica che per attivarla ci vuole tempo ed energia. Fai tutto online e tramite il tuo dispositivo mobile. Estremamente comoda, la puoi attivare al bisogno e puoi anche gestire i contenuti come preferisci.

Infatti, con le eSIM di Saily hai tantissimi pacchetti a tua disposizione da scegliere prima del tuo viaggio. Tantissime sono le destinazioni. Dopo aver scelto la tua devi solo affidarti al piano più adatto per te. Ce ne sono diversi in base alla durata e alla quantità di Giga disponibili.

eSIM Saily: convenienza e sicurezza

Con una eSIM Saily non solo hai un piano dati conveniente, ma anche sicuro. Avendo a tua disposizione una connessione internet personale viaggi senza alcun pericolo e puoi connetterti a tutte le tue app, comprese quelle bancarie senza problemi. Cosa stai aspettando? Scegli la destinazione e il piano ideale.

Dopodiché scarica l’app e configura la tua nuova eSIM. Segui i passaggi indicati a display e ricordati che per farlo devi avere una connessione internet attiva, quindi dovrai farlo prima della partenza. Così attivi il tuo piano prima del viaggio e sei sicuro di avere la tua connessione personale disponibile al tuo arrivo a destinazione. Saily è gestita dalla stessa azienda che gestisce NordVPN, sinonimo di sicurezza, privacy e qualità.