Giradischi 4 in 1, quando il Vintage incontra la tecnologia moderna

Fa un figurone dal punto di vista estetico e poi lo usi sia alla vecchia maniera che sfruttando le nuove tecnologie. Questo Giradischi 4 in 1 è un portento, acquistalo per te o fai un regalo speciale a qualcuno che conosci. Con un design vintage ma un cuore tutto moderno, è un prodotto di cui non fare a meno se la musica è la tua passione principale. Approfitta dello sconto del 39% su Amazon che lo rende un affaree portalo a casa con soli 48,86 euro invece che 79,99 euro.

Il Giradischi di Trynnay è un gioiellino. È un prodotto da esporre e da utilizzare nel quotidiano. Infatti, con il suo design a valigetta è proprio iconico oltre che facile da spostare e da conservare. Quando non lo utilizzi, lo puoi richiudere e occupa pochissimo spazio (oltre a non impolverarsi tutto). È disponibile in colorazione nera e non si limita a far girare soltanto i tuoi amati LP. Il sistema, infatti, è stato tutto rinvigorito e non solo ha entrate per poterlo collegare finanche a un impianto audio esterno, ma può essere utilizzato anche con i tuoi aggeggi più tecnologici. Ad esempio lo smartphone.

Partendo dalla sua funzione primaria, il sistema fa girare 3 formati diversi di vinili ossia i 33, 45 e 78 giri. L’adattatore è incluso così come è presente l’Auto Stop. Azionandolo, il dispositivo si ferma quando raggiunge la fine del vinile così da evitare di usurare lo stesso. Con 2 speaker integrati di ottima qualità, non occorre aver altro per metterlo in azione, tuttavia trovi entrate e jack da 3,5mm nel caso volessi potenziarlo. Per ultimo, ma non per importanza, il prodotto è dotato di connessione Bluetooth. Ciò significa che, dopo averlo accesso, puoi collegarlo al tuo smartphone. Apri la cartella della musica o la tua app per lo streaming preferita e riproduci le canzoni e album in digitale quando e come vuoi.

Con questo Giradischi 4 in 1 il figurone è scontato, in tutti i sensi. Collegati su Amazon e fai tuoi il ribasso del 39%, lo porti a casa con 48,86 euro.